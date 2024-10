Clubes de Ciencias pampeanos participaron de encuentro nacional

El 1er. Encuentro Nacional de Clubes de Ciencias, llevado a cabo en Santa María, Catamarca, contó con la presencia de cuatro clubes pampeanos, pertenecientes a la Red Arciteco, creada en La Pampa, pero de alcance nacional.

Destacaron el apoyo del Gobierno provincial al fomento de la actividad. Amun Kamapu, de Toay, Peñi Antú Mapú, de Cuchillo Có y LOS SHIPPETECNI@S y el Municipal, ambos de Santa Rosa, fueron parte de los más de 100 clubes de ciencias de todo el país que participaron del encuentro.

“Son importantes estos encuentros porque permiten fortalecer la interacción de estos clubes. Son espacios de educación no formal que incentivan el trabajo cooperativo, en equipo, solidario. Estos eventos no son competitivos. Son expociencias. En algunas hay evaluación y en otras no”, detalló a la Agencia Provincial de Noticias el profesor Ricardo Caso, uno de los impulsores de la Red Arciteco.

Agregó que en estos encuentros “se fortalece la ciencia. Sobre todo, en estos momentos en que desapareció el Ministerio de Ciencia y Tecnología nacional, que una de sus tareas era fortalecer a estos clubes”.

Caso alertó más adelante “que no pase como en los 90 que desaparecieron casi todos los clubes de ciencias del país”, al tiempo que consideró de importancia “resaltar el apoyo del Gobierno de La Pampa, que cuando presentamos la propuesta de participar en este encuentro logramos el apoyo incondicional y esto es bueno, que a pesar de la situación económica que vivimos en el país que el Gobierno provincial apoye estas actividades de los jóvenes, que son el semillero de los científicos”.

Amun Kamapu presentó una estación meteorológica, hecha con materiales reciclables y programación de Arduino.

Peñi Antú Mapú, de Cuchillo Có, expuso uno vinculado a la potabilización del agua. Este trabajo sirvió para la instalación de una planta de ósmosis inversa en la localidad. Acá se ve la importancia de lo que hacen en un club de ciencias.

Los Shippetécnicos con un proyecto de pilas en base a cítricos.

El Club de Ciencias Municipal llevó un trabajo en base a estudios de los tardígrados.

