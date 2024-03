Ziliotto aseguró que “no hay futuro sin agua”

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este viernes en Toay el acto por el Día Mundial del Agua, que este año tiene el lema “Agua por la paz”, propuesto por la ONU. “El Gobierno provincial viene desarrollando una política de Estado, que es compartida por todos los estamentos institucionales, y en el cual nosotros planteamos que no solo defendemos el agua que nos pertenece y que nos han robado, sino que también planteamos un ejercicio responsable de lo que son nuestros recursos hídricos”, aseguró.La actividad se desarrolló en la Escuela 5 de Toay y, además de Ziliotto, participaron el intendente Ariel Rojas; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; legisladores y legisladoras provinciales, legisladores nacionales, funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo y del municipio. Estudiantes cantaron la canción “Volverás”.El gobernador Ziliotto, en su discurso, destacó la política de Estado que mantiene La Pampa en defensa de los recursos hídricos. “Es una lucha permanente la defensa de nuestro patrimonio, en este caso el patrimonio hídrico. Este año el lema es Agua para la Paz, y yo quisiera agregarle agua para la paz y el futuro, no hay futuro sin agua”.“Y en esa concepción, la defensa de la soberanía hídrica es una causa de todos en La Pampa, más allá de los alineamientos ideológicos, partidarios, sectoriales”, afirmó.Agregó que “cada uno de nosotros tiene un rol, en cómo vamos insertando en las nuevas generaciones algo que es defender La Pampa, algo que nos distingue en el contexto nacional, y aquí estamos defendiendo nada más ni nada menos que el agua, el agua y el futuro. Por eso, no solo defendemos el agua que nos pertenece y que nos han robado, sino que también planteamos un ejercicio responsable de lo que son nuestros recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos”.Marcó que “una de las políticas que tenemos es del uso racional, el uso inteligente de cada uno de esos activos. En este sentido la provincia de La Pampa ha desarrollado obras para darle sustentabilidad práctica a lo que es una demanda, para algunos teórica, fuera de los límites de nuestra Provincia, nos plantean que lo único que sabemos es pelear. Estamos defendiendo nuestros patrimonios, miren la diferencia entre una y otra perspectiva”.Se refirió también al corte del río Atuel: “seguimos luchando para que Mendoza nos devuelva el río Atuel. Luchando para que se constituya el Ccomité de Cuenca del Río Salado. Hemos ganado más de una batalla y hoy el río Colorado tiene más presencia que nunca en el sur provincial. Y eso es porque marcamos una coherencia”.Ziliotto destacó “las unidades de gestión de los acuíferos subterráneos en la Provincia” y la utilización de las “aguas superficiales, a través del Acueducto del Río Colorado, desde Pichi Mahuida a Santa Rosa para llevar agua en calidad y cantidad a General Pico y el norte de la Provincia, donde la calidad del agua es más deficiente”.

Defensa del patrimonio hídrico

Ziliotto aseveró que “no tengan ninguna duda de que seguiremos luchando. Estamos nada más ni nada menos que defendiendo el patrimonio de cada una y cada uno de los pampeanos. Vivan donde vivan. Porque ese enorme desierto que generó el corte inconsulto por parte de Mendoza no solo impacta en la economía, en la vida del oeste pampeano, impacta en toda la geografía provincial. Empiezan esos procesos de migración ante la falta de la posibilidad de desarrollar una vida familiar, profesional, económica, y empiezan esas distorsiones poblacionales en la Provincia”.

Remarcó que “estamos potenciando los recursos subterráneos y pusimos en marcha con una empresa pública, a través de un estado presente. Hoy la localidad de Chacharramendi se está abasteciendo de agua de calidad y en cantidad con el acuífero del Meauco. Podemos demostrar que realmente no peleamos por la pelea misma, peleamos por lo nuestro, por lo que nos corresponde, pero mientras tanto damos el ejemplo de cómo se debe administrar el agua potable. Un recurso claramente más escaso, día a día, más vital, y en el cual no nos vamos a detener”.

“Estas fechas sirven para renovar el compromiso. Cada uno de nosotros, más allá de la edad, renovemos el compromiso, como siempre lo decimos, no solo de luchar por un patrimonio que nos pertenece a todos, no solo luchar nada más ni nada menos que por el agua, sino principalmente luchar por el futuro”, completó.

Gobbi: “despojo de nuestros ríos”

El secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi se refirió al “despojo de nuestros ríos Atuel y Salado- Chadileuvú- Curacó”. “El reclamo de nuestros derechos para que esos ríos vuelvan a correr por territorio pampeano es inclaudicable y es a su vez de toda la sociedad pampeana, máxime cuando el agua no reconoce fronteras ni los ríos reconoces jurisdicciones políticas”, afirmó.

“Por eso-explicó-, la solución es muy simple, Mendoza debe cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia en el caso del río Atuel y se deben establecer a pleno funcionamiento los Comité de Cuenca para facilitar los diálogos en la gestión compartida, justa y equitativa de esos ríos interjurisdiccionales y terminar de una vez por todas con el manejo unilateral de sus aguas. En otras palabras, a esos ríos hay que dejarlos correr”.

“La cooperación en torno al agua entre las partes interesadas es esencial para promover la concordia, la conservación de los ecosistemas, y el desarrollo sustentable. Y en el caso de los ríos interjurisdiccionales solo a través de un enfoque integral, colaborativo y de co-gestión entre las provincias condóminas de los mismos, se podrá cumplir futuro más próspero y más sostenible para todos”, afirmó.

Rojas valoró la acción de “un Estado presente”

El intendente de Toay, Ariel Rojas destacó la presencia del Estado para hacer las obras que abastecen agua a una ciudad en crecimiento. “Ahí estuvo presente el Estado haciendo una gran e importante obra en nuestra Provincia, que es la gran obra del acueducto del Rio Colorado. A partir del año 2006, pudimos tener aquí en Toay la llegada del agua proveniente del Río Colorado, a través de un acueducto y conjuntamente con el agua que se seguía produciendo de las propias perforaciones era con lo que se abastecía a la población”, remarcó.

“Nos preguntamos por qué tenemos problemas si tenemos el acueducto, tenemos las perforaciones, tenemos el sistema. Es cierto que alguno de estos problemas son provocados por roturas no deseadas que nos generan dificultades importantes, pero también es cierto que muchas veces, esos hechos no deseados son acompañados de la falta de solidaridad y de la falta de conciencia que todos los habitantes de nuestra población tenemos a la hora de hacer un uso racional y consciente del agua, un recurso vital para la vida de todos y todas”, concluyó.