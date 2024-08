Ziliotto anunció que el Gobierno y la cooperativa de Macachín construirán un nuevo Parque Fotovoltaico

En el marco de la firma de convenios y entrega de luminarias LED a nueve localidades, el gobernador Sergio Ziliotto anunció que el Gobierno provincial, junto a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachín Ltda. (COSMA), construirá un Parque Fotovoltaico en la localidad sureña con conexión a la red de 33kV. “La Cooperativa de Macachín, hace mucho tiempo que tiene su propio proyecto para generar energía. Hace dos años lamentablemente no se pudo avanzar en ese sentido, pero tomamos la decisión de construir un nuevo Parque de generación de energía aquí en Macachín”, confirmó.

El gobernador, junto al intendente de Macachín, Martín Mujica; el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; demás funcionarios provinciales y municipales e integrantes de Cooperativas de la zona encabezó hoy el acto de entrega de 1.599 luminarias LED a nueve localidades, en el marco de la Segunda Etapa del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente

“Elegimos el camino colectivo”

En ese marco confirmó que el Gobierno provincial “está trabajando en conjunto con la gente de la Cooperativa, con Claudio Marrón a la cabeza, para ver de qué manera vamos a integrarnos. La idea es que generaremos energía a partir de un nuevo Parque Solar Fotovoltaico, que sea un trabajo en conjunto con la Cooperativa de Macachín. Inicialmente, proyectamos la posibilidad de generar dos megas con la segunda etapa planificada que llega hasta cinco megas”, precisó el mandatario.

“Nosotros tenemos los recursos, la Cooperativa estudió el tema y los equipos técnicos están trabajando”, detalló el mandatario y agregó “esto significa una muestra de que la articulación entre el Gobierno provincial y las Cooperativas es algo que está cada día más vigente y tiene mayor consenso”.

En este sentido enfatizó, “en La Pampa elegimos el camino colectivo. En Argentina y en el mundo cuando parece que el individualismo es lo que nos va a salvar, nosotros desde aquí, desde la provincia de La Pampa seguimos trabajando entre todos y todas. Ese el camino que nos trazamos y siempre en el Gobierno provincial van a encontrar esa impronta. Seguimos trabajando con los mismos sectores, con los intendentes, con las Cooperativas, porque eso también es algo que está muy arraigado en La Pampa: trabajar todos juntos”,

Eficiencia, planificación y bien común

Ziliotto hizo hincapié en que el Plan de Alumbrado Público “es una política de Estado que trasciende a un Gobierno, a un sector de la economía, y que busca nada más ni nada menos el bien común. En Argentina hablar de política de Estado, de planificación, de proyecciones a largo plazo es algo que no se ve todos los días”, precisó.

En contraposición dijo que en La Pampa ésta política de Estado “funciona. Nació a partir de una decisión e impulso del Gobierno provincial, pero tuvo en la Cámara de Diputados el apoyo suficiente para transformarse en lo que es el desafío de poner en marcha un plan de desarrollo energético para los próximos 20 años, de los cuales tenemos ese enorme objetivo de la soberanía energética, generando la energía que consumimos en la provincia de La Pampa”.

“Cuando uno es dueño de algo, es soberano y decide en qué se usa, en qué no, cómo se usa y principalmente cuál es el precio de acceso dependiendo del uso que se dé a esa energía”, subrayó.

En cuanto a la eficiencia, sostuvo “le estamos dando forma y razón para que deje de ser solo una palabrita cada vez más usada y llegue al bolsillo de la gente, más en estos tiempos. Por eso, esta posibilidad que nos dio de generar ese ahorro, además de ganar en calidad de vida, nos permitió tomar la decisión de, durante tres meses, no trasladar los aumentos que genera el Gobierno nacional de la energía eléctrica en el sector del alumbrado público y en los consumos residenciales”.

“Compromiso del Gobierno provincial”

El intendente anfitrión, Martín Mujica, dijo que el Plan de Alumbrado Público “tiene un impacto directo en las comunidades, porque además de la modernización y eficiencia energética, garantiza más y mejor seguridad en el tránsito vial y peatonal”.

“Quiero destacar el compromiso de solidaridad del Gobierno provincial, de articular políticas públicas descentralizadas. Estamos convencidos de que para avanzar con el desarrollo de nuestras localidades de manera eficiente, el rol del Estado presente es fundamental”, sostuvo

En este sentido afirmó que “la asociación estratégica demuestra el poder transformador que se logra cuando trabajamos en coordinación y con objetivos comunes. Es por eso que vamos a seguir fortaleciendo las relaciones interinstitucionales, con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra localidad. Agradezco la presencia de nuestro gobernador, el señor Sergio Ziliotto, por su compromiso de construcción de esta alianza estratégica, herramienta fundamental para abordar los desafíos que enfrentamos”, concluyó.

“Evitar el efecto invernadero y la contaminación”

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso afirmó que “bajo el lema de eficiencia, lo que hacemos es pensar que desde lo energético, que es el subsector que nos toca gestionar y aportar, poniéndonos al servicio del desarrollo de la Provincia, del desarrollo productivo y de la calidad de vida las personas”.

“La energía no es un sector principal, sino que tiene que estar al servicio de un proyecto productivo, de un modelo de Provincia, de un modelo de desarrollo social y económico que sea a medida de nuestra identidad, de la forma y la distribución que tiene la ciudadanía pampeana en nuestro extenso territorio”, indicó.

Detalló que el Plan Estratégico de Energía de la provincia de La Pampa “que une a todos los sectores, y que empezó a suceder a partir del año 2020 con la Ley de Desarrollo Energético, tiene como concepto central la transición energética, esto inmediatamente nos remite a la idea vinculada a lo ambiental, a tratar de evitar las emisiones de gases efecto invernadero y la contaminación”.

“En el mundo hay una corriente filosófica y social que es el ambientalismo, donde se milita genuinamente desde muchos sectores. En lo energético eso implica la descarbonización, tratar de producir y ahorrar energía para evitar producir gases de efecto invernadero y tratar de que seamos más amigables con el planeta”, amplió Toso.

Finalmente sostuvo que el Plan es “uno de los aspectos de la transición energética, pero para la provincia de La Pampa, en particular, dicha transición implica más que eso: el uso de diferentes tecnologías y de la generación descentralizada en distintos puntos de la provincia, genera oportunidades de desarrollo, puestos de trabajo, aparición de elementos productos de escala que generen empleo en lugares donde se puede lograr una energía limpia y con potencia suficiente. Es una oportunidad de desarrollarnos productivamente a través de la energía”,

Convenios por luminarias LED

Durante su estadía en Macachín Ziliotto firmó convenios con intendentes de nueve localidades para proveerlas de 1.599 luminarias LED.

Con los nuevos equipamientos, Abramo, Alpachiri, Alta Italia, Bernasconi y Rolón llegarán al 100% de alumbrado público LED; en tanto que Macachín, General Acha, Miguel Riglos y Guatraché alcanzarán una cobertura del 50 %.

Plan integral

Tiene como finalidad el recambio progresivo de luminarias de sodio y/o mercurio del sistema de alumbrado público de la Provincia por luminarias con tecnología LED hasta alcanzar el 100% en todo el territorio.

La incorporación gradual de nuevas tecnologías hace más eficiente el alumbrado público y contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero.

El desarrollo energético en La Pampa es una política de Estado que involucra al Gobierno provincial, los municipios y las Cooperativas con el objetivo de alcanzar la soberanía energética.

El Plan fue diseñado en función de las necesidades de las localidades y se concreta a través acciones solidarias y de colaboración, potenciando la sinergia entre el Gobierno provincial, los municipios, las Comisiones de Fomento y las Cooperativas.

Equipamiento entregado

Macachín recibió 208 luminarias y con esa entrega supera el 50% de su alumbrado público con tecnología LED.

Convenios firmados con entrega a acordar: