Respecto de la ludopatía en niñas, niños y adolescentes, comentó que “este es tu tema que explotó en los últimos años y en todas las provincias y requiere un abordaje específico que contemple la restricción de publicidad, los sitios de apuestas ilegales no pueden estar operativos. La provincia avanzó mucho en esto, hubo una denuncia penal, pero es bueno darle un marco legal y que esté en sintonía con la discusión actual, que además tiene que ver con toda la regulación de entornos digitales”.El funcionario nacional mantuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, el fiscal general Máximo Paulucci, Juan Pablo Bonino. subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Meaca, defensor provincial de los Derechos de NNyA de La Pampa, Rodrigo Lofvall, director de Niñez, Adolescencia y Familia, María Gimena Funes, subdirectora Penal Juvenil, el fiscal Facundo Bon Dergham y Alejandro Osio de la Secretaría General de Gobierno de La Pampa. Hernández abogó para que haya sintonía entre las distintas administraciones en el esfuerzo por legislar sobre el tema.

Ley de Imputabilidad y nuevo régimen penal

Consultado por la Agencia Provincial de Noticias sobre el debate de la baja en la edad de imputabilidad, comentó: “Nosotros sostenemos hace tiempo, y es una obligación legal de la Argentina, tener un régimen legal. El actual es de la dictadura militar, muy malo, tutelarista, donde los chicos tienen menos derechos que lo adultos. La propuesta que envió el gobierno nacional al Congreso tiene el mérito de proponer algo peor todavía”.

“Desde la Defensoría, La Pampa ha logrado avanzar, pese a esta ley que tenemos vigente, las provincias han tenido y han adecuado leyes procesales penales, que ha suplido esta ausencia nacional y por eso nos parece que hay que escuchar y regular a nivel nacional de una manera coincidente”.

“Nosotros tenemos medido y es una de las presentaciones que estamos haciendo: los países que han bajado la edad de imputabilidad tienen mayor tasa de homicidios en la región. Los países como Argentina, que mantenido la edad en 16 tenemos una de las tasas más bajas de toda la región, de 4,4 por cada 100 mil habitantes”, argumentó.

Concluyó expresando que “bajar la edad no es la solución. ¿Qué hacer con un chico de 14-15 años que comete un delito? Se pueden hacer un montón de cosas, pero no desde el sistema penal, que es meterlo preso y justamente no atiende a quien está detrás”.