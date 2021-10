Ziliotto acordó con Nación $12 mil millones para el acueducto Santa Rosa- Pico

Seguimos peleando siempre por la mejor calidad de vida, mayor desarrollo urbano de pampeanas y pampeanos”, dijo, y recordó que “el acceso al agua, como elemento vital, ha sido un elemento constante de cada uno de los gobiernos justicialistas” de La Pampa.Las obras que financiará Nación se complementan con las que, con recursos provinciales, se ejecutaron y otras que se realizarán en 2022 y 2023 con el objetivo incrementar las reservas y mejorar el sistema de impulsión en el primer tramo del acueducto.El mandatario pampeano firmó el convenio en Casa Rosada con el titular del administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto y en presencia del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.En su visita a General Pico, estuvo acompañado por el vicegobernador de la Provincia, Mariano Fernández, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, el diputado nacional, Ariel Rauschenberger, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, intendentes, diputados provinciales, concejales, demás autoridades y representantes de entidades intermedias, quienes fueron recibidos por la intendenta local, Fernanda Alonso.El mandatario provincial comentó que este anuncio forma parte de una política de Estado “y una decisión de seguir peleando siempre por la mejor calidad de vida, mayor desarrollo urbano, el acceso al agua como elemento vital que todos y cada uno de los Gobiernos Justicialistas de la provincia de La Pampa pusieron como uno de los primeros objetivos de gestión”.Analizando la historia, destacó la línea continua por parte de la provincia de La Pampa respecto a esta apuesta al crecimiento. “Julio (Rojo) contaba la cantidad de kilómetros que hicieron con expedientes bajo el brazo para reclamar la obra, yo fui testigo de todas las gestiones que hizo el ingeniero Verna como gobernador de la provincia nada más que para reclamar que se cumpliera con una ley; una ley que había sancionado el Congreso, en el marco de un respeto a la voluntad popular pero especialmente un respeto a la república, esa que supuestamente tanto defienden; y así llegamos a que en 2 años de gestión esta obra sea un ícono claro, indisimulable, del castigo que sufrió la provincia de La Pampa porque nuestro gobernador en ese momento pensaba distinto, lo discriminaron por pensar distinto”, señaló.Ziliotto destacó lo que ocurre en la actual gestión del Gobierno nacional que “mira al país con una concepto federal, con convicción de inclusión, de igualdad de oportunidades y de desarrollo armónico. Por eso en todo este tiempo, a pesar de lo que nos pasó desde el punto de vista sanitario, seguimos avanzando en la actualización del proyecto ejecutivo y hoy, junto al presidente, junto al jefe de Gabinete, junto al ministro del Interior, junto al administrador General del ENOHSA, firmamos junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el convenio que da inicio a todo el proceso de licitación”.

Defender La Pampa en el Congreso

Contando que se piensa realizar la apertura de sobres en La Pampa, Sergio Ziliotto explicó que la licitará el ENOHSA, en base a recursos específicos del Gobierno nacional, “pero hay trámites que cumplir, esa obra debe ser incluida en el presupuesto de la Nación. Nuestros diputados Ariel Rauschenberger, Melina Delú, Hernán Pérez Araujo, seguramente van a estar sentados en las bancas como estuvieron ayer, esperemos que también nos acompañen los otros que dicen defender La Pampa y levanten la mano para que de una vez por todas tengamos la solución a un grave problema que tiene que ver con la disponibilidad de un elemento tan vital como es el agua”.

La obra tiene cuestiones complementarias, explicó el mandatario, “que tienen que ver con la seriedad que a lo largo de los Gobiernos Justicialistas hemos mostrado en planificar, en proyectar, en anticiparnos, y hay una cuestión clave, que es la defensa del río Colorado, de ahí vamos a sacar agua para que en esta nueva instancia Winifreda, Eduardo Castex, Monte Nievas, Metileo y General Pico tengan agua de calidad. Después serán el resto de las localidades, como vieron en el diseño de la tercera etapa, esperemos que todos nos ayuden a defender los intereses de la provincia de La Pampa, a defender nuestros recursos naturales y no se alíen, por una cuestión política, mezquina, con quienes desde otra provincia nos roban los ríos”.

Inversiones Provinciales

Ziliotto destacó que la inversión nacional, “tiene una contraparte del Gobierno provincial” y detalló que “en lo que va del año y en las dos nuevas cisternas de la ciudad de Santa Rosa vamos a sumar 15 millones de litros como reserva”.

Asimismo precisó que se está “haciendo una inversión del orden de los 820 millones de pesos en el kilómetro 29 del Acueducto del Río Colorado, porque los primeros 40 kilómetros son tramos de impulsión, lo otro viene por gravedad, y necesita mantenimiento, por eso trabajamos en esa estación de bombeo que va a permitir que el resto del ducto tenga menor presión y eso proyecte en mayor vida útil”.

“Mientras tanto –agregó- hemos proyectado, con un costo de $1.612 millones para 2022 y otro tanto en 2023, hacer un ducto paralelo en esos 40 kilómetros que nos asegure tener alternativas de bombeo tanto cuando necesitemos por obligación hacer el mantenimiento correctivo, pero también hacer el mantenimiento preventivo”.

“Por eso hablamos de una obra planificada, soñada, imprescindible que va con el acompañamiento de inversión del Gobierno nacional y también del Gobierno provincial”, sostuvo el mandatario para reafirmar que La Pampa, como siempre, seguirá proyectando, a pesar de todo, porque tenemos la firme convicción de que nuestra bandera es la justicia social, la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos”.

La obra implica tres presupuestos anuales de Gral. Pico

La intendenta Alonso detalló que la obra del segundo tramo del Acueducto implica tres veces el presupuesto anual 2021 municipal de General Pico, “esto para entender la envergadura económica que tiene esta inversión que nos va a garantizar el desarrollo de las futuras generaciones. Mis hijas, sus hijos, van a tener garantizado el derecho al agua, que es un derecho humano. Y no nos olvidemos de la otra lucha, que es el cuidado de nuestros ríos, porque de ahí vamos a absorber la posibilidad de atenuar el impacto que le generamos a este Acuífero que tenemos en General Pico”, afirmó.

Calificó el día como de mucha alegría, “no es un día más en la gestión. Ayer recibí la llamada del señor gobernador que me comentaba esta posibilidad concreta que tenía de lograr definitivamente la financiación de este segundo tramo” del acueducto.

“El agua que es un derecho humano, vital, finito, no renovable, que en General Pico le ha dado la posibilidad de desarrollarse como ciudad, ese Acuífero que está por debajo de nuestra ciudad y que particularmente nos propusimos preservar siempre porque sabemos que es la única manera de garantizar la vida”, indicó Fernanda Alonso.

“Para nosotros, y para cada uno de los integrantes de este gabinete local, ha sido una prioridad trabajar en cada decisión que apunte a garantizar el acceso al agua; y esto lo hemos venido sosteniendo en el tiempo porque hemos aprendido y hemos tomado de la agenda pública de 40 años de Gobierno Justicialista, desde el advenimiento de la democracia, desde el ‘83, con Marín, con Verna, con Jorge, ahora con Sergio todos tuvieron en la agenda la defensa de los recursos y la necesidad de contar con agua de calidad para pampeanas y pampeanos”.

“La verdad es que nos llena de alegría y orgullo ser parte de este equipo, de este modelo de provincia que gestión tras gestión sostiene una agenda pública que es la que marca la gente, que es la que nos da la posibilidad de legitimar las decisiones que tomamos en el gobierno”, afirmó.