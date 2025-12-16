Turismo y Cultura presentaron el Festival del Caldén en Conhello

Con el apoyo del Gobierno provincial, la localidad del noreste pampeano realizará este sábado la 19° edición del tradicional festival.

Esta mañana, en la Secretaría de Turismo, se presentó oficialmente la 19° edición del Festival del Caldén y la Tradición, a realizarse este sábado 29 en la localidad de Conhello.

El secretario de Turismo, Saúl Echeveste, felicitó a las autoridades comunales por “seguir apostando por la cultura y la tradición” y destacó que este festival genera un movimiento económico y turístico muy valioso para la localidad y su zona de influencia.

El funcionario remarcó que se trata de una fiesta popular que “tiene diversos atractivos para el público y se convierte en una opción ideal para hacer un paseo en familia y pasar un día espectacular”.

A su turno, el secretario de Cultura, Pablo Lucero hizo hincapié en que este festival “reúne mucha tradición y es una expresión cultural muy importante”. Señaló también que desde el Gobierno de La Pampa se les da todo el apoyo para que se siga realizando con el mismo empuje que la caracteriza desde sus inicios.

Por su parte, el intendente de Conhello, Pablo Cervellini, resaltó que el plato fuerte de la jornada de este sábado será la presencia de “Peteco” Carabajal, uno de los principales referentes del folclore nacional.

Además, el festival conhellense contará con las presentaciones de la Agrupación Folclórica del Caldén y la Tradición, que tendrá a su cargo la apertura del evento. También subirán al escenario el grupo castense Sangre y Raíz, el artista Rama Pereyra y la Desarreglo de General Pico. El cierre será con baile y cuarteto, con “La Super Banda”.

Los organizadores invitaron a todos los pampeanos a concurrir a la localidad del noreste pampeano, que se destaca por la calidez y la atención a los visitantes, además de una gastronomía criolla que también resulta muy elogiada por los concurrentes. “Van a disfrutar de las mejores empanadas y choripanes de la región”, aseguran.

