“Al agua Pampa”: se lanzó la Temporada de Verano 2026 con eje en los destinos de agua

La actividad se desarrolló en el Parque Acuático Municipal de Winifreda, en un marco que combinó turismo, cultura e identidad productiva. Contó con la presencia de la vicegobernadora, Alicia Mayoral; el diputado provincial Hernán Pérez Araujo; la diputada provincial Romina Mota; el secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste; la intendenta de Winifreda, Adriana García; además de un gran acompañamiento de intendentas e intendentes de distintas localidades pampeanas, referentes turísticos y representantes del sector privado, cuya participación resulta clave para el crecimiento y fortalecimiento del turismo provincial.El objetivo central del lanzamiento fue promocionar y poner en valor la oferta turística de La Pampa, invitando tanto a visitantes como a pampeanos a descubrir los destinos de sol y agua, los parques acuáticos y las experiencias que combinan naturaleza, tradiciones y hospitalidad, consolidando a la Provincia como un destino atractivo para la temporada estival. Durante la presentación se destacaron los parques acuáticos de Colonia Barón, Telén y Winifreda, así como también las propuestas turísticas de las localidades ubicadas sobre el Río Colorado, entre ellas La Adela, 25 de Mayo, Gobernador Duval y Casa de Piedra. A estos atractivos se suman las lagunas de Guatraché, General San Martín y Utracán, espacios naturales muy valorados para el descanso, las actividades recreativas y el disfrute al aire libre durante el verano.En el marco del evento se proyectó un video institucional, que sintetizó el espíritu y la identidad de la temporada de verano en territorio pampeano, y se llevó adelante la inauguración de la nueva sede del Mercado Artesanal de Winifreda, formalizada mediante la firma de un convenio que garantiza un espacio permanente para que artesanos y artesanas puedan exponer y comercializar sus producciones bajo el sello de calidad pampeana.

Proyecto con “valor social”

Durante su intervención, la intendenta anfitriona destacó la importancia del acompañamiento de la gestión provincial que encabeza el gobernador Sergio Ziliotto y el valor social del proyecto. Señaló que se está trabajando para convertir las piletas en espacios cubiertos, con el objetivo de que el parque pueda ser utilizado también durante el invierno y continúe recibiendo turistas. En este sentido, expresó que, en tiempos complejos, estos espacios representan una esperanza y remarcó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto, más allá de las diferencias políticas, “pensando siempre en La Pampa”.

Por su parte, el secretario de Turismo remarcó que el lanzamiento no solo significó el inicio de una nueva temporada de verano, sino la reafirmación de una decisión política y el acompañamiento de Gobernador de garantizar el turismo como una oportunidad para todos y todas. En ese sentido, destacó que durante muchos años se intentó instalar la idea de que La Pampa no era un destino de verano, algo que –afirmó- hoy queda desmentido por la realidad de los parques acuáticos, los pueblos ribereños, las lagunas, las fiestas populares y los carnavales.

Echeveste subrayó además el rol del Estado en un contexto económico complejo, señalando que muchas familias no pueden vacacionar y que, cuando hay presencia estatal, “pasan cosas buenas”: destinos llenos de familias, pueblos que reciben turistas, eventos que generan trabajo y movimiento económico. En ese marco, sostuvo que el turismo debe entenderse como un derecho y no como un lujo, ya que el esparcimiento y la recreación son fundamentales para la calidad de vida y el crecimiento de las comunidades.

Finalmente, anunció que la Provincia llevará adelante una propuesta de verano fuertemente federal, en la que se sientan parte las 80 localidades y las 10 regiones turísticas de La Pampa, e invitó a disfrutar de la Provincia como un destino de verano bueno, bonito y accesible, con orgullo, identidad y sentido de pertenencia.

El acto concluyó con un bloque artístico, que incluyó la presentación de Cheerleading La Pampa y del artista Ignacio Mas, acompañado por el Ballet Municipal, coronando una jornada que marcó el inicio oficial de una nueva temporada de verano en la Provincia.