Pollo al Disco: pareja santarroseña ganó el torneo en Carro Quemado

Pese a la lluvia, pudo realizarse una nueva edición de este evento que se consolida como una de las fiestas regionales más importantes en la región de Latidos del Caldenal.

Si bien el clima jugó una mala pasada, no por ello dejó de ser una de las competencias más atractivas de las que se llevan disputadas hasta ahora, con una tarea muy difícil para los jurados a la hora de definir el ganador. Oscar Rodríguez Huarte, intendente municipal, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, aclaró que las malas condiciones meteorológicas pusieron en riesgo la realización de la actividad. ”Estamos con la duda de hacer o no el torneo, pero como mucha gente venía viajando tomamos la decisión de no suspenderlo”.

El funcionario puntualizó que “fueron menos parejas participantes en comparación al año pasado pero todo salió muy lindo, por eso mi agradecimiento a todos los participantes que se animaron a venir a pesar del clima y al jurado que colaboró ​​para que todo saliera como estaba previsto”.

Más adelante, agradeció “a los emprendedores que expusieron sus productos, a la gente del pueblo y de otras localidades que se acercaron, terminó siendo una tarde y noche muy linda sin lluvia”. El jefe comunal anticipó que el evento ya tiene agenda para el próximo año. “El sexto torneo de Pollo al Disco se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026, será nocturno y en este mismo predio del Polideportivo pero con el plan B de que si no es afuera por cuestiones climáticas se realizará en el SUM que estamos construyendo, esto nos da la tranquilidad de que no tenemos que estar dependiendo del tiempo. Este evento debe seguir creciendo por eso trabajamos para dotarlo de la infraestructura necesaria y que la gente tenga la comodidad que requiere para asistir”, concluyó. Resultado:

La pareja ganadora fue la compuesta por Rocío Pósperi y Noemí Criado, de Santa Rosa; Dalila Ferrero y Carlos Pagela de Victorica, se llevaron el segundo puesto mientras que Ximena Alfaro y Dante Abraham, también de Victorica, con mención especial.

