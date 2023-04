Tramo final de la Semana de la Vacunación en las Américas

“Las vacunas son presas de su propio éxito”, afirmó a la Agencia Provincial de Noticias la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Ana Bertone..“Los resultados de la campaña implementada en La Pampa durante la actual gestión del gobernador Sergio Ziliotto en el marco de la pandemia, fueron reiteradamente destacados a nivel nacional y resultó fundamental en el esquema que impidió que La Pampa tuviera mayores índices de morbilidad en el contexto nacional” agregó“La peor parte de la pandemia se pudo superar, pero queda en el equipo de Salud Pública el registro de momentos durísimos, especialmente por la permanente lucha contra el descreimiento de varios sectores que veían en la vacuna un elemento de peligro”.En ese contexto, Bertone reconoció la actividad de los enfermeros y enfermeras, que llevan adelante los distintos planes de vacunación en la Provincia. “Son momentos de reconocer la actividad y la pasión que le ponen los enfermeros y enfermeras en La Pampa, para llevar adelante los esquemas”, señaló.La vacunación, indica la OMS, salva millones de vidas (se estima de dos a tres millones al año) y es una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables.“La razón de ser de las vacunas es generar la protección a través de anticuerpos en las personas, originados o estimulados con una mínima parte de un agente etiológico (de un virus, de una bacteria). Esa parte del germen por sí sola no puede generar la enfermedad, pero sí desarrollar las defensas en las personas. Cuando nos enfrentamos al agente que genera la enfermedad, respondemos directamente con el anticuerpo y evitamos que esa enfermedad se produzca en nosotros”, explicó Bertone.Y agregó con ejemplos: “el impacto de la vacunación es notorio en un montón de enfermedades, hay muchos ejemplos de enfermedades que se previnieron gracias a las vacunas. La viruela por ejemplo se erradicó, se trabaja en la erradicación de la poliomielitis, se vio una disminución desde la incorporación de las vacunas al calendario de la incidencia de la meningitis (por Haemophilus influenzae, neumococo), bacterias que generan enfermedades invasivas como meningitis o neumonías sobre todo en los chicos. Otro ejemplo del impacto de la vacunación es el del virus de la Hepatitis A que desde la incorporación de la vacuna a calendario en el año 2004, se ha demostrado que no hay más trasplantes hepáticos por hepatitis fulminantes generadas por ese virus”.La directora de Epidemiología enfatizó que la vacuna es una de las principales estrategias para controlar brotes de enfermedades. Hay una frase que dice: ´Las vacunas son presas de su propio éxito´, y es eso que en realidad uno se olvida que las enfermedades pueden transcurrir, pueden ocasionarse porque no se ven. Pero si hay todo un equipo por detrás, una política de Estado que está bregando por la vacunación de las personas, por lograr tener buena cobertura de vacunación, para poder controlar que estas enfermedades no se den en la población”, remarcó.

Semana de Vacunación en las Américas

Por la celebración de la Semana de Vacunación en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a la población general bajo el lema Ponete al día #CadaVacunaCuenta para destacar el valor de esta herramienta de salud pública que permitió la eliminación de enfermedades en la región y en el país como poliomielitis, rubéola, síndrome de la rubéola congénita, sarampión, tétanos neonatal, y la erradicación en todo el mundo de la viruela.

Hit Mundial reversionado

Durante esa semana las jurisdicciones del país organizan distintas actividades destinadas, mientras que desde el Ministerio de Salud de la Nación y el Hospital Garrahan convocaron a la comunidad a revisar sus esquemas de inmunización y a participar del Festival #CadaVacunaCuenta del 27 de abril. Como parte de esa estrategia, se sumó la intervención de La Mosca, autores del hit del último Mundial de Fútbol ganado el año pasado por Argentina. “Al igual que los goles en el mundial de fútbol, cada vacuna cuenta para que estemos protegidos de enfermedades y cuidar a los demás. En el pasado fuimos campeones en coberturas de vacunación y podemos serlo de nuevo”, expresó el cantante de La Mosca, Guillermo Novellis, que junto a los músicos y al público interpretarán en vivo la nueva versión en el Hospital Garrahan el próximo 27 de abril en el marco del Festival #CadaVacunaCuenta.

Novellis comentó que la adaptación de la canción popularizada durante la última Copa Mundial de Fútbol menciona algunas de las vacunas presentes en el Calendario Nacional de Vacunación, como las que previenen la poliomielitis, el sarampión, la varicela y la gripe y que el tema “invita a todos a ponerse la que le falte”.

Estadística

Las coberturas de vacunación muestran una caída a nivel regional a partir de 2010, situación que se profundizó durante la pandemia de COVID-19. La tendencia se replica en Argentina con un descenso gradual y progresivo en el período 2009-2019, según información de la cartera sanitaria nacional.