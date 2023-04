“Todos los pampeanos pagaremos por otro error más de Ziliotto”

En la sesión del día de ayer, en la Cámara de Diputados, durante el tratamiento del proyecto 25/23 que contempla la modificación del Art. 338 del Código Fiscal, la diputada María Laura Trapaglia y el diputado Martín Ardohain expresaron:

“Queremos que quede muy en claro, que este conflicto no debió haber existido, que nunca se debió haber avasallado el derecho adquirido de este grupo de trabajadores, y que hoy el pueblo pampeano va a pagar el capricho de un ministro con el aval del gobernador Ziliotto” afirmó Trapaglia.

La diputada del Pro, recordó que “para entender este conflicto tenemos que retrotraernos al origen del premio estímulo, que es un ingreso extra que se reconoce en casi todos los organismos tributarios del país, a modo de participación en la recaudación obtenida, a modo de incentivo y en base al mayor esfuerzo que realizan estos trabajadores en la implementación de las políticas recaudatorias, que en definitiva son las, que redundan en la mayor o menor recaudación del estado. Sin embargo, en la Provincia de la Pampa, con los años y por motivos que desconocemos, esa participación se fue ampliando a otros sectores de la administración no vinculados, al menos directamente, con la recaudación en sí misma.”

Por su parte Ardohain manifestó que, “nos alegra que este sector de trabajadores haya podido solucionar la problemática laboral, dentro del contexto de respeto a sus derechos laborales adquiridos. Ahora bien, no podemos olvidar que el problema se originó a partir de una decisión unilateral del exministro Franco, quien consideró que podía avanzar sobre esos derechos y que, en base a esa postura caprichosa, que fue sostenida durante seis meses por todo el poder ejecutivo, una gran parte de la vida y de la actividad económica de la provincia estuvo detenida, afectando gravemente a muchos sectores en particular. Hoy cuando el conflicto se encuentra resuelto, el gobierno provincial no se hace cargo de todos los perjuicios causados, máxime cuando el esfuerzo económico para solucionarlo sale del bolsillo de todos los pampeanos.”

“Reclamamos al gobernador Ziliotto que sea más previsor en sus políticas laborales para con los empleados, que no traicione con su práctica los principios que inspiran a su propio partido, que sea realmente respetuoso de los derechos” finalizó el diputado.

