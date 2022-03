Sinergia salud pública y privada para incorporar equipo de alta complejidad

Desde hace unos siete meses, está instalado en la Provincia un equipo de Tomografía por Emisión de Positrones (PET/TC), lo que articulando con el Estado permite la realización de este estudio, utilizado mayoritariamente en pacientes oncológicos, que antes se derivaban a las provincias de Buenos Aires o Córdoba.El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, hizo referencia a la Agencia Provincial de Noticias respecto a la importancia de contar con esta tecnología y evitar traslados que implicaban movimientos de hasta tres días, “en el caso de los pacientes no contribuyentes, que pagaba la Provincia, se tenían que trasladar a Casa de La Pampa, sumar la estadía y realizar los estudios; que en una población en estado de vulnerabilidad por la patología que tiene era una situación difícil de transitar. Al estar en Santa Rosa, instalado en la empresa MEGAN, habilita evitar las derivaciones”.Se trata de tecnología de punta, utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiofármacos, una cámara especial y una computadora, para evaluar las funciones de tejidos y órganos. “Nos llena de orgullo como pampeanos porque muchos lugares grandes, como por ejemplo Bahía Blanca, no cuentan con este equipamiento, aquí, todo paciente que tenga indicación médica será atendido en tiempo y forma, en el caso de los pacientes que no cuenten con una obra social se hará cargo el Estado, como siempre lo fue, y quienes sí la tengan será su propia obra social quien lo financie. En ambos casos, antes implicaba el viaje a otros centros; se trata de un gran avance, una prestación privada con el apoyo del Estado”, añadió el funcionario.

Megan

Por su parte Graciela Melado, especialista en medicina nuclear del Centro Médico Megan, explicó que se trata de un equipo híbrido denominado PET/CT conformado por un PET (Tomografía por Emisión de Positrones) y un Tomógrafo Multicorte, “son dos componentes, uno da información metabólica a través de haberle inyectado al paciente un radiofármaco, lo que permite obtener una información funcional metabólica, y con la tomografía se obtiene la información morfológica, luego ambas imágenes se fusionan, logrando con los dos estudios obtener la información metabólica y morfológica”.

El proyecto de contar con este equipamiento comenzó hace años, se adaptaron instalaciones y tras la compra del equipo hoy se evitan muchas derivaciones: “además del equipamiento se requiere de gente entrenada, no solo en la parte médica sino también en la parte técnica. En la médica el entrenamiento es tanto del especialista en medicina nuclear como el de un tomografista, y los técnicos que habitualmente además de su entrenamiento en medicina nuclear general, se entrenan para hacer PET, algunos son licenciados en imágenes que se entrenan en ambas cosas”, amplió.

La profesional médica contó que el material radioactivo mas utilizado sufre un decaimiento temprano cada 110 minutos, por lo que se establece toda una logística para el traslado desde Buenos Aires (vía terrestre), “hay todo un equipamiento dentro de la institución, regido por la autoridad regulatoria nuclear, para poder trabajar con las habilitaciones correspondientes”.

Desde que comenzó a funcionar se envió la propuesta de contar con el servicio a todas las obras sociales, sumando al Gobierno provincial “con quienes estamos trabajando, Gobierno, obras sociales sindicales, privadas y PAMI; esto permite que una provincia con baja densidad poblacional cuente con la tecnología más avanzada, ya en 2008 trajimos otro equipo híbrido para medicina nuclear general, SPECT/CT que consta de una cámara gamma SPECT y un tomógrafo multicorte. Este trabaja con otros materiales radioactivos y fue, en su momento, el segundo equipo que entró al país, el primero del interior del país, y luego nos quedaba ingresar este equipo, adicional, para brindar el servicio completo que hace a la medicina nuclear”.