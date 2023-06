Sentida presentación del libro “40 años de la Guerra de Malvinas – La Patagonia Cuenta”

Con la presencia de escritores pampeanos premiados, la Secretaría de Cultura presentó e hizo entrega esta mañana de ejemplares del libro “40 años de la Guerra de Malvinas – La Patagonia Cuenta”, resultado de una convocatoria del Ente Cultural Patagonia en el año 2022.

El acto encabezado por la secretaria de Cultura del Gobierno de La Pampa, Adriana Maggio, contó además con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos Juan Pablo Fasce; Rolando Contreras presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Santa Rosa y otros miembros de la institución; el intendente de Quemú Quemú, Alfredo Fernández; familiares y amigos de los escritores y bibliotecarias de Bibliotecas Populares de la ciudad.

Maggio agradeció a los medios de comunicación y la presencia de “cuatro de los cinco autores que fueron premiados y seleccionados para integrar este libro de relatos, conformado con autores de toda la Patagonia. Agradezco la presencia de “Chela” (Garayo) de Quemú Quemú, Viviana Fernández de 25 de Mayo, y a Nidia Tineo y Luis Abraham que llegaron de General Pico. Nos falta María del Carmen Arangurena de Intendente Alvear que avisó que no iba a poder acompañarnos, a quien por supuesto le enviaremos ejemplares. Quiero agradecer especialmente al presidente del Centro de Veteranos que siempre nos acompaña”.

Respecto de la publicación manifestó que “nosotros queremos a partir de la literatura colaborar para mantener viva la causa de Malvinas. Desde el Ente patagónico de Cultura conformado por las seis provincias de la Patagonia tratamos siempre de generar alguna actividad que sostenga la institucionalización de la región y tratamos de promover acciones conjuntas como es el caso de esta publicación, con una Feria de autores y autoras de la Patagonia que hacemos cada año y que ahora estamos tratando de organizar en Río Negro.

En La Pampa tenemos un fondo editorial conocido como el FEP, que realiza convocatorias para poder dar difusión a distintas producciones de los autores pampeanos. Hay otros fondos y editoriales en Río Negro y Neuquén por ejemplo, y a través de ellos promovimos esta convocatoria que a partir de estos relatos, pretende mantener viva esta causa. La convocatoria se hizo el año pasado en el marco de los 40 años de Malvinas. Nos parecía que teníamos que volver a ser la impresión del libro para que llegara a todas las bibliotecas populares y para que los autores tuvieran sus ejemplares”.

La secretaria de Cultura hizo entrega de ejemplares a los autores, a las autoridades presentes y las bibliotecarias de las BP Edgar Morisoli y Malvinas Argentinas, a quienes además se les dio un pendrive con todo el Ciclo “La Pampa Sinfónica”, un ciclo de la Banda Sinfónica con músicos invitados que la Secretaría de Cultura llevó adelante en conjunto con la Televisión Pública Pampeana. Tanto los libros como los pendrives serán distribuidos a todas las bibliotecas populares de la Provincia.

Sobre la convocatoria

A la convocatoria “40 años de la Guerra de Malvinas – La Patagonia Cuenta” que dio lugar al libro, se presentaron 62 concursantes, y tal como estaba anunciado se seleccionaron 10 textos, a los que se sumaron 15 menciones especiales. Los 25 cuentos forman parte de esta publicación en la versión física y digital del libro.

Los textos de los autores pampeanos son “El casco de Beto” de Nidia Tineo; “Sangre de brezos” de María Arangurena; “El buque” de Graciela Garayo; “Un título posible” de Luis Abraham; y “El Nani” de Viviana Fernández.

La voz de los escritores

Viviana Fernández de 25 de Mayo, visiblemente emocionada contó que su obra “El Nani” se trata de su hermano Héctor Fernández. “Se lo debía a su memoria. Sé que hay representantes de los Veteranos de Malvinas.Yo creo que excepto aquellos que eran profesionales, que pertenecían a las Fuerzas Armadas, los demás fueron víctimas de la dictadura militar. Ellos como los desaparecidos. En el caso de mi hermano, sufrió. Se detectó mucho después que sufrió un infarto al ser golpeado por las olas al momento de bajar a la balsa. Se recuperó y vivió bastante bien hasta que se detectó el problema, su enfermedad. Algo que desconocíamos. Para mí es muy injusto. Se fue un chico alegre, travieso, como lo digo en el cuento y volvió un hombre triste, lastimado en el cuerpo y en el alma. Nunca más fue aquel que se fue. Igual lo tuvimos y eso hay que agradecerlo y también quiero decir que él tuvo dentro de todo, la suerte de volver a su provincia, una provincia al igual que su localidad, que desde el primer momento los contuvieron, los protegieron, los cuidaron. Hubo otros que no tuvieron esa suerte y por eso tenemos la cantidad de suicidios que hubo luego de la guerra”.

A Graciela Garayo le gusta contar historias y esta “la escribí a partir de una vivencia de algo que vivimos toda la familia. No tuvimos gracias a Dios familiares involucrados en la guerra. Pero sí sentimos la pérdida, sobre todo del crucero Belgrano. El relato mío se llama “El Buque”. Mi papá había hecho la colimba en el crucero Belgrano, estuvo dos años embarcado como él decía en el buque y que fueron los más hermosos de su vida. Cuando salió la convocatoria, lo primero que pensé fue en él y en la historia que nos fue transmitiendo a nosotros durante tantos años; él era un gran contador de historias. Es así que todos los 2 de abril, igual que en mayo, cuando era el aniversario del hundimiento del crucero Belgrano, él por voluntad propia se acercaba a la escuela de Villa Mirasol, nosotros somos de ahí, ahí está mi hermana también, y por voluntad propia se acercaba y pedía permiso para contar lo que había sido su vivencia en el crucero Belgrano. El día que se hunde el buque yo tenía 16 años y si cierro los ojos me acuerdo perfectamente el momento. El sufrimiento de mi papá escuchando por la radio ese momento fue algo que me quedó grabado de tal manera que fue lo que plasmé en el cuento, así que poderlo contar hoy, poder seguir contando la historia que contó durante tantos años en en la escuela de Villa Mirasol, y que esté plasmada en este libro me parece fantástico para que la historia no se pierda y para que se siga valorando toda esa gesta heroica que hicieron todos esos chicos, que eran chicos realmente. Muchas gracias por darnos la oportunidad”.

Nidia Tineo parte de la historia de Beto Aldieri un ex combatiente que estuvo en el último combate, el 12 de junio en Malvinas “luchando por nuestra patria, cayó herido esa noche y perdió el casco, entre otras cosas que perdió. Perdió la vista, perdió el movimiento de una parte del cuerpo y perdió el casco. Este relato lo escribí a partir de una historia real que leí en el periódico y que la convertí en literatura. “El casco de Beto” es la historia del caso de un excombatiente que luchó en el último combate, el 12 de junio en Malvinas; que perdió su casco en ese combate y que recuperó 37 años después, cuando apareció entre el 2018 y 2019 en subastas inglesas, de Internet. Beto no podía conseguirlo, pero alguien lo ayudó y pudo comprarlo con libras esterlinas, la moneda en la que estaba tasado”.

Luis Abraham comentó que si bien no viene de la rama literaria y por lo general no se presenta a convocatorias que implican algún tipo de competencia o selección, esta lo motivó por la temática, por lo que representa Malvinas. Agradeció al jurado por haber elegido su obra para formar parte de este libro y a la autoridades de Cultura de la Provincia por la impresión y entrega de esta publicación.