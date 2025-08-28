Se viene la Expo Carreras en Guatraché

La Cooperativa de Servicios de Guatraché (Cosegu) realizará por tercer año consecutivo la Feria de las Carreras, informó Beatriz Acosta del departamento de Educación e información de la entidad solidaria.

Con el lema “La mejor manera de predecir el futuro es creándolo” (Peter Drucker), la expo carreras se llevará a cabo el venidero 28 de agosto de 10 a 15 horas en el salón de la Casa del Bicentenario de la localidad.

Como novedad tenemos que se han organizado charlas con las universidades, en las que estarán presentes en principio la UPSO, la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional del Sur. La Expo Carreras que se realizan en distintos punto de la zona, incluyendo a ésta de Guatraché, son de suma importancia para los jóvenes que en el lugar pueden quitarse las dudas o evacuar inquietudes y de esa manera determinar su propio perfil, para tomar una decisión sobre su futuro profesional o laboral.

Fuente La Arena

