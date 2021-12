Se lanzó el programa Cuidar Vidas edición Verano 2021/2022

En el Puesto Caminero Padre Buodo se lanzó hoy el programa Cuidar Vidas para prevenir siniestros viales en la temporada de verano 2021/22. El mismo se ejecutará sobre las rutas pampeanas, en vísperas de fiestas y vacaciones, y se extenderá hasta la primera semana de marzo del año próximo.

El anuncio oficial tuvo lugar en el Puesto Caminero Padre Buodo, ubicado en la Ruta Nacional N° 35 a la altura del kilómetro 250, y estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, acompañado por los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Rauschenberger, de Salud, Mario Kohan, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y el jefe de Policía, Daniel Guinchinau.

“El Cuidar Vidas es un compromiso del Estado, que se asigna bajo una gran responsabilidad como lo es cuidar la vida de las personas que circulan por nuestra Provincia. No solo para los pampeanos, es cuidar también a quienes están de paso por nuestra Provincia”, destacó di Nápoli en la apertura.

“Lamentablemente seguimos teniendo víctimas fatales en nuestras rutas. Muchas veces hay lugares donde no podemos llegar que es el lugar del conductor del vehículo. Que por ahí sube al auto y transita 1000 o 1500 kilómetros sin dormir, a una velocidad excesiva”.

En tanto afirmó que “desde el Estado provincial con la Policía de La Pampa, ministros colegas e intendentes tenemos un gran compromiso por la seguridad vial. Con gran responsabilidad vamos a asumir el compromiso”, continuó.

“Tengamos en claro y sembremos conciencia en la responsabilidad social”, cerró el ministro.

Esta política de Estado del Gobierno de La Pampa se debe a la gran cantidad de vehículos que circulan durante el período de vacaciones, enmarcado en el turismo responsable por la situación sanitaria que atraviesa el país. A través del programa Cuidar Vidas se realizarán operativos de seguridad vial, seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, campañas de prevención, entre otros, que hacen a la seguridad integral.

Para el operativo fueron asignados 200 efectivos de la Policía provincial distribuidos en 20 Puestos Camineros limítrofes e internos, de los cuales 15 son limítrofes y 5 internos. Los mismos están distribuidos estratégicamente en las rutas pampeanas con la finalidad de hacer a la seguridad de todos los que transiten por ellas. Además, se colocarán puestos de control indispensables en El Flechillar, El Carancho y la intersección de la Ruta Nacional N°35 y la Ruta Nacional N° 154.

Complementando la labor del personal policial en actividad, de distintas unidades operativas y Puestos Camineros, se encontrará de forma rotativa por los puntos de control el equipo de Prevención y Protección Vial que se desempeñará en las distintas vías de circulación existentes en la Provincia.

El desempeño de los puestos está estrechamente concentrado en la prevención y en la reducción de víctimas fatales, a través de presencia, trabajo de prevención y concientización.

Con la intención de disminuir los siniestros viales, se recomienda que al momento de conducir, se adopten las medidas de seguridad pertinentes, utilizando el cinturón de seguridad, las luces bajas encendidas en todo momento, respetar las leyes vigentes, no conducir bajo los efectos del alcohol o de cansancio.

Otra recomendación fundamental es a quienes circulen con maquinarias agrícolas deben hacerlo tal lo prevé la Ley Nacional durante horas del día, con luz natural. Es decir, solo pueden circular de sol a sol, de otra manera están en falta y tienen prohibida la circulación.

Formaron parte del lanzamiento oficial los intendentes de General Acha, Abel Osvaldo Sabarots, Bernasconi, Miguel Angel Kittler, Ataliva Roca, Gustavo Barreiro, General San Martín, Raúl Daniel Espir, Jacinto Arauz, Gabriela Labourie, Macachín, Jorge Luis Cabak, y Quehué, Fernando Darío Tuñón; los presidentes de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María, Carlos Aschemacher, y Perú, Roberto Kronemberger; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Funes; el subjefe, Carlos Sosa; el director de Seguridad Vial, Javier Waigel; el director de Relaciones Institucionales, Héctor Iervasi; representantes de la Regional de la Patagonia de la CNRT; personal de Gendarmería Nacional; funcionarios del Ministerio de Seguridad, provinciales y municipales; y demás representantes de las áreas intervinientes en el programa Cuidar Vidas.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook