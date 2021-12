“Sin Límites” se ilusiona con levantar la copa mayor del Provincial de Fútbol Femenino

El equipo Sin Límites, de la ciudad de General Pico, viene invicto en el Torneo Provincial de Fútbol Femenino que se lleva a cabo a través de la Subsecretaria de Deportes de la Provincia de La Pampa.

El conjunto del norte pampeano realiza sus entrenamientos en el predio del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) y se prepara para las semifinales que se disputarán este domingo, a las 10:30, frente al equipo de Dorila. La otra semifinal será entre Escuela Municipal de 25 de Mayo y Femegol (General Acha), todos los partidos se disputarán en el complejo Horacio del Campo de Toay, la final será por la tarde, a las 17:30, al igual que el partido por el tercer puesto.

En diálogo con APN (Agencia Provincial de Noticias), dos pilares fundamentales del elenco píquense, la capitana Lujan Campos (mediocampista central) y Juliana Giles (enganche o delantera), dieron su parecer antes de jugar un partido decisivo que les tocará afrontar.

La jugadora de 27 años contó que esta aventura en Sin Límites arrancó hace dos años, “vinimos un día a jugar al predio del SOEM, un fútbol 5, estaba “El Chino” (Braulio Palacios) con un grupo de jugadoras, nos vio jugar y nos pidió que nos vayamos incorporando con las otras chicas que ahora integran el grupo”.

“Llegar a lo que estamos viviendo hoy se fue logrando con esfuerzo porque muchos trabajamos, hay chicas que estudian y que realmente les gusta mucho el fútbol por eso se logró lo que hemos hecho”, agregó.

“Nosotros ni bien arrancó el torneo nos mentalizamos en querer jugar partido por partido y trabajamos para lograr todos los objetivos propuestos, esto se notó en los resultados la cantidad de goles que hicimos, como nos movemos dentro de la cancha, el compañerismo y eso lo logramos desde un principio y creo que eso va a seguir así hasta el final”, continuó Luján, quien sostuvo que: “el domingo tenemos que demostrar que somos el mejor equipo y así lo creemos, queremos traernos la copa”.

“En lo personal yo no había jugado antes al fútbol porque tengo una beba chiquita y después de haber sido madre volví a jugar y desde ahí no paré hasta ahora y voy a seguir hasta que el cuerpo no me dé más porque es una pasión que llevo muy adentro. La Liga Provincial de Fútbol Femenino me gustó, es algo hermoso estar jugando este torneo, que se visualice más el fútbol femenino porque no es tan visto como el masculino y que sea haga está Liga es algo lindo porque nos pueden ver gente de otras localidades y eso te puede abrir muchas puertas en un futuro. Cada domingo que jugamos viajamos a lugares distintos y conocemos jugadoras de toda la Provincia”, concluyó.

Por su parte, la delantera Juliana Giles, de 14 años, recordó: “vine una vez a la pileta del SOEM y vi que estaban entrenando me acerqué al entrenador y me dijo que venga a entrenar en Sin Límites, era la primera vez que entrenaba con mujeres, yo antes jugaba con los varones”.

Juliana contó la experiencia de haber participado también de los Juegos EPADE que se desarrollaron en la Provincia: “Fue la primera vez que me toca participar, fue excelente pude conocer a chicas de toda la Provincia y a entrenadoras, pudimos lograr el tercer puesto, llevarnos medalla y dejar a La Pampa en lo más alto que pudimos”.

“Ahora estamos entrenando mucho para el domingo y vamos a tratar de traer la copa. Me encantó el torneo, todos los partidos que pude jugar y ahora esperar la semifinal”, finalizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook