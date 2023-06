Se firmó el inicio de obras del nuevo Hospital Nivel III de Santa Isabel 

La rúbrica se realizó esta mañana en el despacho del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, con la presencia del titular del área Julio Rojo, el intendente de la localidad Guillermo Farana y el representante de la empresa B.K. Construcciones.Rojo remarcó a la Agencia Provincial de Noticias que se trata de una obra muy esperada para la localidad y muy requerida por el área de Salud. “Salud tiene una planificación en cuanto a las intervenciones en todos los centros de salud. En Santa Isabel este hospital es de Nivel III, que tiene prestaciones médicas muy específicas, tiene incluido siete habitaciones de internación, zonas de shockroom, guardias, laboratorio, diagnósticos por imágenes, esterilización, farmacia, etc. La obra cuenta con una superficie 4300 m2”, detalló.“Santa Isabel cuenta con 3.000 habitantes aproximadamente, con una proyección a futuro que también está contemplada en el edificio y la inversión de este contrato actualizado al mes de mayo ronda 3.300 millones de pesos”, agregó.El ministro también se refirió al significado de tener un “Estado presente” para la realización de este tipo de obras en la Provincia. “Tratamos de poner en condiciones, de darle mejores prestaciones al servicio de salud. Es importante tener en cuenta que la inversión total que tenemos a la fecha de obras ejecutadas y en ejecución, es de 29.000 millones de pesos. Esto da la pauta de lo que significa la atención y el compromiso del Estado provincial y en respuesta a las necesidades que plantean los municipios”, afirmó.Además, remarcó que ya hay en la Provincia 32 obras finalizadas y 14 que se encuentran en ejecución. “O sea, 46 obras discriminadas en toda la Provincia. No sólo en Santa Isabel, hace poco fue en La Adela, tenemos el hospital Nivel III en General Pico en plena ejecución, intervenciones en Trenel, Luiggi, Uriburu, el abanico es muy amplio”, contó.“Esta obra está contemplada para seguir ampliando con zonas de quirófanos, salas de partos, la telemedicina, podemos sentirnos orgullosos de seguir concretando este tipo de obras junto a los municipios”, concluyó.

Guillermo Farana

El intendente santaisabelino destacó que la obra a iniciar “dignifica a la gente, significa poder tener un hospital de nivel importante, ya no andar sufriendo con el viejo hospital y de hacer reparaciones sobre reparaciones. Esto significa dar tranquilidad y estabilidad a la población, sabiendo que no se va a cortar más la luz, tener agua en forma constante, significa ser un pueblo digno, dignificar a la gente de Santa Isabel. Esta es una obra muy anhelada”, describió.

“Además, la importancia que no es sólo para Santa Isabel, sino para la región, Algarrobo del Águila, La Humada, entre otras. Significará que la gente no tenga que trasladarse a los centros urbanos más grandes”, cerró.