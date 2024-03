Se concretó Jornada de Intercambio sobre el rol de los verdeos de invierno

La Jornada de intercambio sobre “El rol de los verdeos de invierno en los sistemas agropecuarios sustentables”, se concretó en la localidad de Ingeniero Luiggi en principio y seguidamente en Guatraché, a través de la articulación de diversas instituciones, como el Ministerio de la Producción por medio de la Dirección de Agricultura y la Estación Experimental del INTA Anguil, también contó con la colaboración de la Asociación de Gremios Agrícolas y de la Facultad de Agronomía.

“Con dicha actividad se pretende revalorizar el rol de los verdeos de invierno (avena, cebada y centeno) en la sustentabilidad de los sistemas agrícola – ganaderos, con énfasis en aspectos productivos, ambientales y económicos. Asimismo, se busca difundir e informar nuevos ensayos e investigaciones de prácticas productivas y ambientales”, señaló a la Agencia Peovincial de Noticias la directora de Agricultura, Natalia Ovando, al momento de iniciar las Jornadas que estuvieron dirigidas a productores y técnicos relacionados con este sector.

En ese marco, uno de los disertantes, Héctor Lorda, del INTA, comentó que las Jornadas se refirieron a “los verdeos de invierno, materiales disponibles, información nueva, niveles de productividad según la zona, el manejo de los mismos”, y por su parte efectuó un análisis económico de la actividad, el costo para la zona, fertilización, sobre ello agregó que “es un insumo costoso, con lo cual hay una tendencia a no hacerlo, pero hay que ver si luego el productor no se ve perjudicado por ello, con lo cual me tocó analizar en que circunstancias es económicamente viable o no la fertilización y esto lo llevamos a cabo a través de una tesis de la Facultad de Agronomía que también participa”.

Agregó que dichos temas surgen “en parte por la cuestión estacional, en esta época se definen los cultivos de otoño, con lo cual se trata de llevar lo último que hay antes de empezar una campaña, y también llevados por la tecnología se discuten los avances, lo que va surgiendo y el intercambio surge cuando se analiza lo que al productor le conviene, siempre basado en el sistema productivo y toda la complejidad que implica”, concluyó el ingeniero.

Otro de los disertantes, Fernando Porta Siota, comentó que “dichas charlas estuvieron orientadas a los nuevos cultivares de las especies de verdeos de invierno, como avena, cebada, centeno y a brindar el panorama respecto de la respuesta que obtuvimos de estos cultivares en los últimos 3 años en la experimental del INTA Anguil, con el fin de poder utilizar ello como un insumo para tomar decisiones por parte de técnicos y productores”.

Finalmente comentó que en ambas charlas “se generó el debate, hubo interés en cuanto a los semilleros que contaban con esta genética para la venta, y se interesaron en el aprovechamiento de estos recursos y respecto de cuales eran los objetivos dentro de los sistemas de producción tanto del norte como del sur provincial”.

Además disertaron Federico Kent y Cristian Álvarez (INTA Anguil) y Camilo Montes (INTA General Pico), además de Franco Oliveri y Gabriel Saume.