Salud Mental y Adicciones realizó un Informe de Gestión

E l subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, se refirió al informe de gestión que realizaron desde su área y destacó que el objetivo fue “poner en valor el trabajo de los y las trabajadores del área y visibilizar los lineamientos políticos, ejes y desafíos, propuestos durante el año”.

El funcionario de Salud Pública, en contacto con la Agencia Provincial de Noticias, remarcó que en el informe se puede destacar las nuevas respuestas que fueron brindando desde la Subsecretaría. “La decisión política del señor gobernador Sergio Ziliotto de dar lugar a la organización de un nuevo organigrama con la creación de nuevas Direcciones, entre ellas las tareas en lo que es inclusión habitacional, la creación y puesta en funcionamiento del Centro Educativo, Terapéutico “San Roque”, un proyecto ambicioso iniciado durante la gestión del exgobernador Carlos Verna, en la localidad de Arata. También todo el trabajo dedicado a la COVID, con asistencia a personas en aislamiento que requirieron asistencia con atención especial, con las adecuaciones necesarias en las prestaciones para el contexto de pandemia”.

“También tiene algunos pormenores de las tareas preventivas” prosiguió en cuanto a los lineamientos, “la elaboración participativa de nuevos contenidos audiovisuales y una campaña de nocturnidad que se realizó desde principio de año en fiestas populares, en fiestas multitudinarias, donde pudimos ir desarrollando esas campañas. Además, los avances en relación a la Ley Nacional de la Salud Mental, la prevención y asistencia en relación al suicidio, capacitaciones, la creación de equipo de enlace, etc.” agregó.

El funcionario hizo referencia nuevamente que la idea fue reconocer, agradecer y dar valor a todas las instituciones que acompañaron durante el año el trabajo “como Educación, Seguridad, Desarrollo Social, municipios, etc”.

Por último, como responsable del área explicó que “nuestro ministro lo ha planteado con claridad en varias oportunidades, uno no piensa y no elige para nada un año como el que tuvimos”. En ese contexto agregó que, “entonces nos pone frente a desafíos, que nos genera aprendizajes, aprovechar oportunidades para poner en juego el trabajo y la capacidad que tiene el área. Hubo grandes cambios, imprevistos. Durante el año vimos constantemente el desafío de cómo y qué hacer para afrontar una situación no deseada, fuimos entendiendo, aceptando que el coronavirus vino para quedarse y eso nos ordenó en cuanto a las posibilidades de dar respuestas en este contexto”, concluyó.

