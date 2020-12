Puelén: la reparación de la ruta 151 generará mano de obra y movimiento comercial

La empresa está hace tres años en la localidad, pero por la pandemia se habían frenado todas las actividades.

El intendente, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, agregó que “según lo que hablé con la empresa en enero comenzarían con el movimiento de maquinarias hacia Puelén y en marzo estarían iniciando los trabajos. Para Puelén será un doble beneficio, por un lado la reparación de esta ruta tan importante y por el otro porque nos originará mano de obra local”, dijo Colado.

El jefe comunal pensó en un futuro distinto para Puelén, teniendo la ruta y la posibilidad de poder brindar servicios que necesitan quienes realizan actividades petroleras. “Es uno de mis grandes deseos, nosotros no tenemos ese tipo de servicios pero a partir de la ruta y todo el tránsito se podrá pensar en una inversión en estación de servicio, hoteles, restaurantes, etc. El sector petrolero requiere muchísimos servicios para su personal. Yo siempre apunto a un crecimiento desde ese lado, sea poco o mucho para Puelén será un beneficio que significa mucho para nosotros”, remarcó Colado.

Viviendas

En cuanto a proyectos para el próximo año Colado contó que tiene todo listo para comenzar si se puede, en los primeros días de enero, “ya tenemos los terrenos compactados y nivelados, nos han adjudicado cuatro viviendas y lo único que falta es comenzar a trabajar”.

Bloquera

Con respecto a la instalación de la bloquera señaló que “lo primero que quisimos al comenzar nuestra gestión era que IPAV nos diera la posibilidad de poder construir viviendas, nos pusimos a pensar distintas maneras de economizar para hacer en vez de cuatro, cinco casas y con mano de obra del pueblo. Ahí surgió lo de comprar una bloquera ya que por ejemplo los mil ladrillos valen veinte mil pesos y con la bloquera abaratamos ese tipo de costo, se nos facilita muchísimo poder construir”, explicó.

Comentó que pronto se reparará la motoniveladora, “uno de los objetivos principales es arreglar los caminos vecinales que se encuentran totalmente destruídos. Otro de los objetivos es hacer la ruta El Corcovo, Vialidad Provincial ya abrió los caminos y a nosotros solo nos resta compactarlo. Tener un camino directo entre Puelén y esa zona petrolera es un enorme beneficio en lo que se refiere a mano de obra para nuestra gente”, apuntó.

Con respecto a la relación con el Gobierno provincial admitió que es excelente y resaltó que “lo único que hago es gestionar e invertir bien lo que nos envía el Gobierno, nos han ayudado en todo permanentemente, les hice ver las necesidades que tenemos en el pueblo y sin dudarlo se pusieron a nuestra disposición, entre ellos, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton quien siempre estuvo presente. La gente de Puelén necesitaba mucho de nuestro Gobierno provincial y ellos jamás me dejaron solos, todos los ministerios siempre nos respondieron”, aseguró.

Por último el intendente de Puelén reiteró el apoyo incondicional del gobierno de La Pampa, “también a mis colegas intendentes de la zona como Leonardo Pereyra (La Humada), Oscar Gatica (Algarrobo del Águila), Marta Paturlanne (Santa Isabel) y Abel Abeldaño (25 de Mayo), ellos son mis vecinos y gracias a ellos he podido ir para adelante. En el caso del intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño y sus funcionarios siempre están para ayudarme y asesorarme en todo. Yo me apoyo en ellos y jamás me abandonaron, tanto él como su equipo de trabajo”, finalizó.