Refuerzo alimentario: mañana se depositarán los aportes

Este refuerzo, que alcanza a 8.597 familias de toda La Pampa, tiene como objetivo complementar la atención alimentaria a familias que así lo requieran porque no llegan a cubrir la canasta básica, hecho constatado por el seguimiento que realizan las áreas sociales de los Gobiernos provincial y municipal.

El aporte, que se ubica entre 6 y 10 mil pesos, según la composición del grupo familiar, es exclusivamente para la adquisición de alimentos de las familias o personas con Tarjeta Social Pampeana, que no sean titulares de la Tarjeta AlimentAR (Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”) que implementó el Gobierno nacional; y se liquidará en una sola tarjeta por grupo familiar, según datos de la encuesta Pilquén.

El monto correspondiente se acreditará en las cuentas de las y los beneficiarios de modo extraordinario, complementando el aporte habitual y se actualizará mensualmente, según la movilidad social registrada.

Se notificará a las y los beneficiarios a su último número telefónico registrado. Quienes no fueran notificados y cumplan con los requisitos antedichos, deberán concurrir al área social correspondiente a su municipio para efectuar consultas.