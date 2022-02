Publicación Internacional del Programa Monitoreado de Ivermectina desarrollado en la Provincia

Acompañaron al ministro en la conferencia, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, al jefe de Zona Sanitaria I, Carlos Delgado, al director de Atención Primaria de la Salud, Ariel Paladini, la directora de Epidemiología, Ana Bertone, el coordinador de CODES, Juan Barbero, y el investigador Marcos Mayer. En la oportunidad Kohan agradeció el enorme esfuerzo realizado por el equipo de salud en pleno desarrollo de la pandemia, “este trabajo fue fruto del acompañamiento del Gobierno de la provincia de La Pampa y de la dedicación y constancia de un equipo de trabajadores que desarrollaron este Programa de Intervención Monitoreado en pacientes COVID”.

Programa de intervención

Kohan explicó que “este programa de intervención monitoreado con Ivermectina no fue un estudio clínico randomizado. Se trató de un programa de intervención con un fármaco conocido, como es la Ivermectina, que reposicionamos para la atención de pacientes que padecían las primeras etapas de la enfermedad, es decir dentro de los primeros 7 días”.

“El tratamiento se inició en una toma única y en una dosis alta (respecto al tratamiento que se realiza para enfermedades parasitarias) se indicó 0.6 mg/kg durante 5 días seguidos. El tratamiento se ofreció a partir de los 18 años, pero la evidencia de los puntos finales se observó en mayores de 40 años de edad. El otro dato es que se indicó la toma diaria 30 minutos después de ingerir una comida con contenido graso, actuando más eficientemente que si se tomara en ayunas”.

Kohan agregó “lo primero que demostró este fármaco fue seguridad. Este Programa, estudiado en más de 3000 pacientes, no mostró efectos tóxicos y desarrollado en un subgrupo de pacientes cerca de 1000, con posible hepatotoxicidad, evidenció que no existe tal toxicidad y que era una droga segura”, enfatizó Kohan.

También expresó que “a nivel mundial hubo mucha información contradictoria en el uso del fármaco, porque se hicieron conocer trabajos precipitadamente de no buena calidad”.

En el Programa “nosotros ofrecimos el fármaco al paciente que quería tomarlo. No era una obligación y los propios médicos podían o no ofrecerlo. El Programa demostró que en pacientes de más de 40 años de edad tratados con Ivermectina, se redujo un 39% la internación en terapia intensiva y un 35% la mortalidad de esta población”. A lo cual agregó, “nosotros encontramos en la Ivermectina un fármaco que debe ser analizado y abrimos un camino para que sea reanalizado, reestudiado y reposicionado”.

Al finalizar la conferencia Kohan expresó: “El objetivo se cumplió, el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Salud, logró en un contexto dramático, analizar y posicionar un Programa inédito, diseñado en la propia Provincia lo que también para nosotros significa un desafío. Vamos a continuar en esta línea de seguir la investigación clínica comunitaria, en las patologías crónicas”, concluyó.