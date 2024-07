Provincias patagónicas no asistirán a los Juegos Evita sin financiamiento de Nación.

El Gobierno nacional ofreció un aporte que solo cubre el 20% del total de los gastos para las finales de los Juegos que se desarrollarán en noviembre en Mar del Plata. El Ente Patagonia Deportes afirmó que ese aporte es “insuficiente”.

Las provincias patagónicas, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, comunicaron que no participarán de los “Juegos Deportivos Nacionales Evita” si el Gobierno nacional no cubre el 100% de los gastos, que incluye traslado, hoteles y comida de las delegaciones. Así lo resolvieron los secretarios de Deportes de las provincias que conforman el Ente Patagónico Deportivo (EPADE). Nación pretende realizar un aporte que cubre sólo el 20% de los gastos, lo que las provincias consideran “insuficiente”.

El pasado 2 de julio, el EPADE le comunicó por nota la decisión al subsecretario de Deportes de Nación, Julio Garro “de no participar de los Juegos Nacionales Evita si no disponemos del aporte del Gobierno nacional que cubra el 100% de los traslados, alojamientos y comida, para cada una de las provincias patagónicas, para la participación en las instancias nacionales en la ciudad de Mar del Plata del 4 a 9 de noviembre, dado que el ofrecimiento que cubre, alrededor del 20% del total, es insuficiente”.

“La región en cada uno de sus provincias, ya realiza una enorme inversión en la organización de las competencias locales, zonales y provinciales previas para la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, en un contexto nacional complejo, así como también para los Juegos Binacionales de la Araucanía, que desarrollamos en conjunto con nuestro hermano país de Chile”, afirma la nota.

Las provincias patagónicas ofrecieron al Gobierno “equipos técnicos para que se desarrollen mesas de trabajo de alcance nacional con el objeto de diagramar las futuras ediciones optimizando los recursos existentes tanto nacionales como provinciales”.

La misiva lleva la firma de los responsables de las áreas deportivas de cada Provincia: Ceferino Almudevar (La Pampa); Nahuel Astutti (Río Negro); Gustavo Coronel (Santa Cruz); María Fernanda Villone (Neuquén); Milton Reyes (Chubut); y, Matías Runín (Tierra del Fuego).

