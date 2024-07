Programa “+ Acceso” pasó por General Acha

Se realizaron dos capacitaciones en simultáneo y se inauguró un Punto Wifi de acceso libre y gratuito, contribuyendo así a la igualdad de oportunidades y a reducir la brecha digital.

El Ministerio de Conectividad y Modernización desarrolló una serie de actividades en General Acha como parte del programa “+ Acceso al Conocimiento”, con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de la población e incrementar la conectividad en las localidades provinciales.

En el Centro Histórico Cultural se llevó a cabo una capacitación abierta y gratuita sobre “Marketing Digital” y en el Cine Teatro Padre Buodo se realizó otra sobre “Principios de Microsoft Excel”.

Estas iniciativas contaron con la participación de más de 200 personas, quienes colmaron los salones de estos dos espacios culturales.

Además, se inauguró un Punto Wifi de acceso libre en la plaza Manuel Belgrano, revitalizando el espacio público y proporcionando conectividad gratuita, segura y accesible para toda la comunidad. En este contexto, las y los jóvenes participaron de una innovadora búsqueda del tesoro digital, que promovió el buen uso de la conectividad proporcionada por el Gobierno de la Provincia de La Pampa.

Participaron del acto, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el intendente de General Acha, Abel Sabarots; el subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura, Lucas Gaggioli; y los directores de Inclusión Digital y de Comunicaciones e Infraestructura, Gonzalo Pardo y Pablo Visciglio, respectivamente.

El programa “+ Acceso al Conocimiento” se centra en dos ejes temáticos fundamentales: alfabetización digital y competencias digitales. Ambos buscan capacitar a la población en el uso eficiente de medios digitales, fomentando la interacción con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En este marco, la Dirección de Inclusión Digital desarrolló 80 capacitaciones en 28 localidades, logrando la participación de un total de 1.428 personas.

Estas acciones demuestran el firme compromiso del Gobierno provincial con la mejora de la infraestructura tecnológica en todas las localidades pampeanas. El objetivo no solo es incrementar la conectividad y la inclusión digital, sino también promover el desarrollo de habilidades y conocimientos esenciales para que la población pueda interactuar de manera efectiva con las TICs.

Durante el acto de inauguración del Punto Wifi y la entrega de certificados realizado en la plaza Manuel Belgrano, el intendente de General Acha, Abel Sabarots, sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias la satisfacción “de poder realizar estas dos acciones con el Ministerio de Conectividad y Modernización del Gobierno de La Pampa. Realizamos dos capacitaciones en diferentes lugares con más de 200 participantes, con la presencia de los establecimientos educativos de la ciudad. Sin dudas que es por acá por donde tenemos que ir y transcurrir”.

Agregó además, haciendo un análisis del contexto actual, que “en épocas donde se cuestiona el rol del Estado, nosotros reivindicamos ese rol, y debemos potenciarlo aún más. En esta cuestión de reducir la brecha digital, nosotros pensamos que es el Estado el que nos permite seguir avanzando. En definitiva, es mejorar la calidad de vida de la gente y en eso nos van a encontrar, como en estos cuatro años y medio y lo que resta de gestión, de la mano de las políticas públicas de un Estado presente municipal y un Estado presente provincial”.

A su turno, el ministro agregó respecto de las dos actividades, que “la inauguración del segundo Punto Wifi en la localidad tiene un valor importante porque no solamente nos da la posibilidad de brindar acceso y reducir la brecha digital, sino además porque contribuye a la puesta en valor del espacio público; además de la satisfacción de haber podido desarrollar las dos capacitaciones con la concurrencia que tuvo. Si de las 200 personas que asistieron a las capacitaciones, aunque sea a un puñado le despierta una vocación para seguir profundizando en las temáticas, en dos temas que tienen salida laboral, para nosotros habrá sido un objetivo cumplido”.

También, dijo que van a volver pronto a General Acha “porque el gobernador, Sergio Ziliotto, nos ha dicho tanto al ministro de Salud como a mí, que a los hospitales se concurra a hacerse atender y no a hacer trámites, es por eso que vamos a estar en breve poniendo en función un sistema online para acceder a los turnos”.

En consonancia con las palabras del intendente y la importancia de las políticas públicas, finalizó afirmando que “en tiempos donde se discute el rol del Estado y quieren destruirlo, nosotros decimos que no hay que destrozar nada, en todo caso hay que arreglar y mejorar muchas cosas, y en eso nos van a encontrar al Gobierno de La Pampa y a la Municipalidad de General Acha, trabajando para mejorar y garantizar una mejor calidad de vida de la gente”.

