Provincia invertirá $840 millones para construir 210 viviendas en Santa Rosa

El gobernador Sergio Ziliotto, que encabezó el acto, aseguró que se continuarán licitando casas, valoró que el Gobierno nacional “haya retomado la senda de construir viviendas con recursos federales” y adelantó que si bien a La Pampa se le asignó un cupo de 900 casas, “en poco tiempo más estaremos gestionando más viviendas” para la Provincia que ya tiene disponibles los terrenos.

La apertura de los sobres con las ofertas se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde junto al Gobernador estuvieron el Intendente de la capital provincial, Luciano di Nápoli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay; y el titular del IPAV, Jorge Lezcano.

“Es una de las mayores satisfacciones poder licitar viviendas porque no solo tiene que ver con mayor actividad económica y mayor generación de empleo, sino que principalmente tiene que ver con mayor dignidad para los pampeanos”, afirmó.

Adelantó que el objetivo del Gobierno provincial es “seguir haciendo licitaciones, porque tenemos una Provincia ordenada que nos permite utilizar los recursos que aportan todos los pampeanos a través de los impuestos, para construir viviendas y dar respuesta a la mayor demanda social que tenemos hoy”.

Valoró, en este sentido, que hoy la Provincia “cuenta con el apoyo de un Gobierno nacional que retomó la senda de construir viviendas con recursos federales” y precisó que si bien a La Pampa se le ha otorgado un cupo de 900 viviendas “seguramente en poco tiempo estaremos nuevamente gestionando mayor asignación de cupo, dado que tenemos disponibles 1.800 terrenos, más otro número importante al que solo le restan trámites administrativos, porque en La Pampa, por decisión del ex gobernador Carlos Verna contamos con un Banco de Tierras”.

Puso de relieve el rol del Estado como “articulador, organizador e interviniendo en la economía a favor de todos, generando actividad económica para que se desarrolle el sector privado y generando trabajo”.

Recordó que en La Pampa no se licitaron viviendas durante el anterior Gobierno nacional porque “castigaron la eficiencia, castigaron que La Pampa tenía un déficit habitacional menor al resto de las provincias”.

Finalmente ratificó que el Gobierno provincial piensa “seguir con el gran desafío de construir viviendas, para lo que necesitamos la responsabilidad de todos. Nosotros nos comprometemos a administrar los recursos para construir viviendas de la manera más eficiente, pero necesitamos la solidaridad y responsabilidad de aquellos que hoy gozan de una vivienda para que puedan tenerla lo antes posible los que la están esperando”.

Di Nápoli “Algo ansiado y esperado”

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, destacó el compromiso del Gobernador “desde el día uno para con ciudad en esta temática, en este programa y en las gestiones que está realizando ante el Gobierno nacional para conseguir más viviendas y soluciones habitacionales a las familias pampeanas en general y a las santarroseñas en particular”.

Finalmente, expresó su alegría por “estar en un hecho tan importante como es la apertura de los sobres licitatorios para la construcción” y destacó que es “algo ansiado y esperado por toda la provincia de La Pampa, pero en el caso particular de Santa Rosa con una situación muy especial que venimos marcando hace mucho tiempo”.