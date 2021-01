Alpachiri: buena concurrencia en la Colonia de Vacaciones

Personal del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social, compuesto por Soledad Martínez y Mauricio Murray, recorrió la colonia que se desarrolla en el Parque Municipal, donde calificaron a la misma con el “cumplimiento de todas las normas y el trabajo en burbujas”. Además, remarcaron el cuidado de los participantes y el cumplimiento de todos las medidas dispuestas en los protocolos.En tanto, Sebastián Monge del área de Deportes de la Municipalidad local, informó que cuenta con la presencia de más de 90 colonos. “Se trabaja diariamente con alrededor de 65 chicos dependiendo del clima, si hace calor o no. La forma de trabajo que tenemos este año es todo por grupo llamados burbujas”, explicó.Luego, agregó: “Los chicos se han adaptado muy bien a esta nueva modalidad impuesta por la pandemia, las actividades deportivas las están practicando normalmente y entendieron como funciona esta nueva modalidad. Nos cuesta en la pileta porque quieren estar un poco más en el agua y no se puede, porque no nos alcanza el tiempo, pero después, el funcionamiento es casi normal como en años anteriores, con todos los cuidados necesarios”, puntualizó.Monge se refirió también al predio que tiene la comuna. “Hay muy buena sombra y podemos trabajar con varias burbujas de forma muy tranquila sin tener que hacer grupos alternados. Nos limita solamente el espacio de la pileta”, contó.

Horarios

La colonia funciona de 10 a 12:15 horas, donde el primer grupo ingresa a las 10, el segundo 15 minuto después, y tienen dos horas de colonia con actividades recreativas y natación.

Por último, destacaron el refrigerio que se les entrega a cada colono. “Como estaba estipulado por Provincia, se le da una bolsita con un refrigerio que se llevan a su casa. Hemos armado el protocolo de acuerdo a lo que envió la Provincia con dos vías de ingreso al parque, cada grupo ingresa y egresa por el mismo lugar. En cuanto a los padres, el primer día vinieron para ver en qué lugar se encontraban las burbujas, las mismas mantienen el lugar y así es más fácil porque los padres vienen, dejan sus hijos en la burbuja correspondiente”, finalizó.