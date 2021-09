Primera reunión del año del Consejo Asesor Provincial de Suelos

La misma se llevó a cabo hoy por la mañana en la sede de la Facultad de Agronomía de la UNLPam. presidida por la ministra de la Producción, Fernanda González.

El Consejo Asesor de Suelos de la provincia de La Pampa llevó a cabo hoy por la mañana su primera reunión del presente año, tal como estipula la Ley N° 2139/04.-. Declaración de Interés Público del Uso Sustentable al Recurso Suelo.La reunión fue presidida por la ministra de la Producción, Fernanda González y contó con la participación de instituciones relacionadas al tema, funcionarios provinciales, científicos y técnicos del Gobierno provincial, la Facultad de Agronomía de la UNLPam. y el INTA.La funcionaria provincial, destacó la realización del encuentro para “poder analizar con todos los organismos científico- técnicos y organizaciones vinculadas al sector, temas y acciones que tienen que ver con la prevención en cuanto a la degradación del suelo”.Señaló que hay varias propuestas para mencionar, las cuales se van a trabajar de manera individual en el transcurso de los meses para luego, poder tomar decisiones estratégicas y consensuadas en beneficio de la Provincia.En este encuentro los técnicos del INTA, Cristian Álvarez y Romina Fernández, presentaron un diagnóstico respecto de la situación actual de los suelos de la Provincia para, a partir de allí, poder tomar decisiones.González destacó que “los procesos de manejo, de conservación y de uso del suelo, son muy importantes, ya que el suelo es el soporte de nuestro sistema productivo”, y precisó que “cuando hablamos de más producción de leche, de carne, en principio tenemos que tener el recurso suelo en buenas condiciones, sino no podríamos estar hablando del resto de las producciones”.En ese sentido remarcó la importancia y el lugar que esta gestión le da en la agenda pública “al cuidado del suelo, de los sistemas de conservación, de los servicios ecosistémicos que brinda, ya sea de suelos agrícolas, de suelos para producción de forraje de uso ganadero, como de suelos que están dentro del bosque”.Luego especificó que se avanza en un programa relacionado con la implantación de pasturas para las distintas áreas de la Provincia. “Y todo con el objetivo de trabajar más en la prevención, es decir no llegar hasta que se produzca la erosión, poder adelantarnos, tener un plan de previsibilidad”En otro párrafo la ministra resaltó la labor del Consejo Asesor el cual “si bien no es vinculante, ha sido muy importante desde su creación, ya que todas las decisiones técnicas han salido en el marco del mismo”. En ese sentido ejemplificó con el Plan de Manejo de Cultivo de Maní, surgido en 2010, el cual es el único en la Argentina, y surgió como un requerimiento desde dicho Consejo.Finalmente adelantó la continuidad del trabajo conjunto con INTA, Facultad y Gobierno, para fortalecer las políticas públicas en pos de la conservación y aprovechamiento del recurso suelo.

Facultad Agronomía

Por su parte la vicedecana de la Facultad de Agronomía, María Lía Molas, señaló respecto del Consejo que se reunió “con una agenda de trabajo de acá a futuro que propuso la ministra, con participación de los distintos sectores a los cuales nos ocupa el suelo como problemática, entidades gubernamentales y privadas”. Y agregó que el fin es “tomar medidas de prevención y de mitigación en este ambiente que es de mucha fragilidad, y del cual todas nuestras producciones dependen”. Por lo tanto sostuvo que se debe “hacer foco en la química, física y sanidad de nuestros suelos, como ambiente sostenedor de nuestras producciones agrícolas y ganaderas en la zona”.

Adelantó que se realizará un nuevo encuentro, donde se analizarán las propuestas de esta jornada, “y se establecieron reuniones pequeñas y periódicas”.

Específicamente Molas expresó que “estamos hablando de sostener las acciones para un Plan Ganadero de implantación de pasturas principalmente y en acciones de prevención, para evitar la erosión de los suelos, es decir no actuar a posteriori sino a priori, sobre la sanidad de nuestros suelos para mantener los sistemas productivos”, concluyó.