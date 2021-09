Se presentó el material inédito de Olga Orozco

En el aniversario 18 de la Casa Museo Olga Orozco, se presentó el material inédito “Con esta boca en este mundo”, musicalizado por Litto Nebbia y César Franov.

Acompañaron la secretaria de Cultura, Adriana Lis Maggio; la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón; el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez; el director de Cultura y Turismo de la ciudad de Toay Cristian Guiñes; el diputado provincial Ariel Rojas, parte del equipo de la Casa Museo, y vía zoom el compositor y cantautor Litto Nebbia.

El material fue grabado por el sello Melopea en 1998 y se edita ahora con el auspicio de la Secretaría de Cultura de La Pampa y la Municipalidad de Toay.

Adriana Maggio

“Para nosotros es un lujo estar celebrando los 18 años con la presentación de este CD, donde están plasmados 10 poemas dichos por la propia Olga, los cuales grabó poco antes de su partida. Quiero agradecer a Litto por rescatar esa voz y luego hacer la magia musicalizando esta obra. La música es un puente para que la poesía de Olga se difunda”, aseguró Maggio.

La funcionaria agradeció la sensibilidad del músico, su interés por publicar este disco y por musicalizar las obras y señaló: “y hablo de la música como puente de difusión de la poesía de Olga”.

De interés legislativo

La creación, edición y divulgación de “Con esta boca en este mundo” fue declarada de Interés Legislativo Provincial. Además en la misma declaración, se reconoció y homenajeó el trabajo de Litto Nebbia por su aporte a la difusión de los valores artísticos pampeanos.

Como dato de color y luego de agradecer a todo el equipo de la Casa Museo y lo trascendental que resulta esta publicación para la divulgación de la obra de Olga Orozco, el intendente Rodolfo Álvarez dijo que cuando estuvo el actual presidente de visita en Toay, le regaló este CD. Comentó que Alberto lo miró y dijo: “Muy bueno. Gran idea. Litto es mi amigo”.

Litto Nebbia

Nebbia recordó cómo fue el momento en que le propuso a Orozco musicalizar sus poemas. “Me gusta el arte en general, tengo otros discos de poetas leyendo sus obras. Hay algunos autores que tienen su manera de hablar las poesías y es emocionante lo que transmiten”.

“Se me ocurrió musicalizar a los poetas, el primero fue Tito Reyes, un personaje bien porteño, del lunfardo, que recitaba de una manera extraordinaria, un poeta. Eso ocurrió siete meses antes del encuentro con Olga, cuando llegó a la grabación de una amiga de ella, la cantante de folclore y también poeta María Cristina Turró. Conocía la obra, la había leído mucho y comprendía el universo de su lenguaje; me quedé encantado y encontré un persona muy sensible y humilde”.

“Le propuse esta locura para que ella diga sus poemas y nosotros hacíamos unas cositas detrás. Me miró como un bicho raro, quizás pensaba que se iba a desvirtuar lo que quería decir. A la semana siguiente regresó al estudio, empezó a leer y yo iba tocando con el piano. Le gustó mucho y regresó con más poemas compaginados para que grabemos y con un orden preestablecido que teníamos que cumplir si publicábamos luego el disco. Confió en nosotros. Pasaron 20 años para que se publique, porque es muy difícil vender discos que no sean de moda y con presupuestos millonarios, y más si la autora falleció. Estoy orgulloso y agradezco esta posibilidad de haber podido publicarlo”.

Toda la presentación en este link de facebook:

https://fb.watch/7SraN3we1E/

Disco CD – Año 2021 – Con esta Boca en este Mundo.

Musicalizada por Litto Nebbia y César Franov.

Temas:

1. Olga Orozco.

2. Con esta Boca en este Mundo.

3. Lamento de Jonás.

4. Para Emilio en eu Cielo.

5. Para hacer un Talismán.

6. Cantos A Berenice III.

7. En el Final era el Verbo.

8. Cantos a Berenice XIII.

9. Ésa es tu Pena.

10. En este Mundo (instrumental).

El CD se puede adquirir en

https://melopeadiscos.com.ar/producto/con-esta-boca-en-este-mundo/