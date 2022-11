Primer día de competencias en los Juegos de la Araucanía

Algunos entrenadores dialogaron con la Agencia Provincial de Noticias, contando la preparación de los y las jóvenes participantes, expectativas y experiencias.

Ciclismo

Martín Ferrari, “el Pampa”, actualmente junto a Walter Espíndola, Josefina Bessi y Micaela Barroso, tiene a cargo la conducción técnica de ciclismo. “Estos juegos son una nueva experiencia para todo el equipo. Aquí ambientándonos a las directrices, los reglamentos y tratando no solamente que los chicos compitan, sino que a través de estos juegos visualicen nuevas disciplinas, confraternizar con los hermanos chilenos. Así que con una ilusión muy grande y creo que los chicos tienen la misma ilusión o más que nosotros”.

La preparación comenzó en julio – agosto, “hicimos un scouting con los chicos que ya teníamos en la disciplina. Empezamos a desarrollar un planteo donde nos juntábamos una vez cada 30 o 45 días en Santa Rosa. También fuimos una vez a Roque Pérez, estuvimos diez días en San Luis. Fue muy lindo porque mejoraron el rendimiento los chicos. Es una realidad que no hay tantas carreras de bicicletas, entonces los chicos no tienen la costumbre de ponerse el número. Se están enfrentando a esta realidad con mucha ilusión. Después de un viaje de tantas horas y cerca de la competencia, están muy bien y con muchas ganas”.

Son cinco chicos y cuatro chicas las que participan provenientes de General Acha, de San Martín y de Santa Rosa por La Pampa.

En la pandemia, “el ciclismo fue el deporte que más creció practicándolo. Cada vez vemos más gente en la ruta o en caminos vecinales andando en bicicletas. Desde el Gobierno de La Pampa nos brindan esta posibilidad, no solamente de competir, sino de conocer a otras personas de Chile y de la Patagonia argentina, y por qué no soñar en correr campeonatos nacionales”.

Vóley femenino

Darío López, es técnico de la selección Sub18 de vóley femenino y contó sobre la motivación de las chicas. “La motivación es suprema porque para un deportista pampeano venir a estos juegos siempre es muy significativo. La preparación de este grupo es post pandemia, desde agosto del año pasado para aquí, han jugado campeonatos argentinos, jugaron la Araucanía Tierra del Fuego, EPADE en La Pampa, los Argentinos de este año con muy buenas ubicaciones en el ranking nacional. Esto requiere no solo ir a jugar torneos, sino un volumen de entrenamiento muy alto. La preparación no ha sido la óptima, porque sobre el final nos faltaron algunas cuestiones. Creo que estamos bien, venimos como candidatos, a defender un título y para eso nos preparamos”.

Los resultados de hoy 3 – 0: el primero 28 – 26; el segundo 25 – 19 y el último 25 – 16. “Hicimos jugar las 12 jugadoras en la cancha. Satisfechos, porque comenzar ganando es un aliciente pero tranquilas, ni somos tan buenos porque ganamos, ni tan malos porque perdemos. A seguir remándola”, concluyó el técnico.

Las disciplinas

Las disciplinas que comenzaron hoy fueron: natación que sumó las primeras medallas tanto en la rama femenina como masculina, también en atletismo en ambos géneros. Para competencia en equipo que se desarrollaron en la jornada de hoy, el vóley masculino y femenino obtuvieron triunfos; en básquet los masculinos llevaron la victoria y femenino sufrió la primera derrota; y fútbol, el masculino tuvo jornada libre mientras que el femenino sufrió una derrota.