Más viviendas para familias pampeanas. La inversión alcanza los $ 4.500 millones

La estabilidad de la familia pampeana comienza con la casa propia, que es un cambio esencial en la calidad de vida y un sueño cumplido. En el marco de la firma de convenios para viviendas del IPAV (Instituto Provincial Autárquico de Vivienda), el mandatario pampeano agradeció la presencia y el acompañamiento de las y los intendentes pampeanos y destacó que con estos actos “queda demostrado que la construcción de viviendas en La Pampa es una política de Estado, que trasciende a las distintas administraciones provinciales y a las distintas administraciones municipales, más allá del signo político de la persona que las conduce”.Ziliotto se mostró “sumamente conforme con el plan que nos trazamos desde el primer día de gestión, teniendo el acompañamiento del Gobierno nacional y continuando con el trabajo articulado con cada una de las administraciones municipales a través de otra política de Estado que es la descentralización, una forma de trabajo que nació hace quince años, que está arraigada y nos permite profundizar este proceso de construcción de viviendas”.

Solidaridad, clave del éxito

“Un proceso -remarcó Ziliotto- que sólo tenía la posibilidad de ser exitoso si se basaba en la solidaridad. Porque es necesario el acompañamiento de la sociedad para con un Estado presente que tiene la voluntad de que la gente pueda ejercer sus derechos”.

“Fue así -detalló- que intensificamos la política de trabajar con los adjudicatarios. Y obtuvimos una gran respuesta. Esto no es fruto de la casualidad, porque no se hace con dinero del Gobernador, ni con dinero del presidente del IPAV, ni del ministro de Obras y Servicios Públicos; son recursos de la propia sociedad que, administrados de forma eficiente, permiten seguir dando respuestas”.

Y aseguró que “en ese esquema de solidaridad, a pesar de haber convivido con una pandemia, una crisis económica y con una guerra global que ataca la economía nacional; tuvimos el acompañamiento de esas 30.000 familias que tuvieron la posibilidad de que el Estado les diera la dignidad de un techo propio. Y a pesar de que elevamos la cuota, hemos elevado también el nivel de cumplimiento en el cobro. Eso nos permite seguir incorporando respuestas”.

“Hoy -especificó el Gobernador- estamos invirtiendo cerca de $ 4.500 millones. Este programa novedoso, que hoy comienza que es Mi Casa III, se suma a otros programas como Mi Casa II, del que hicimos el primer sorteo la semana pasada, y al tradicional Mi Casa I, que es una herramienta de gestión de todas las administraciones. A esto se suman las viviendas de servicios, en las que los intendentes no dan una enorme mano para brindar vivienda a aquellos servidores públicos que tienen que trasladarse por La Pampa”.

Cumpliendo

Detalló el mandatario que además “estamos ejecutando, con el acompañamiento del Gobierno nacional, el programa Casa Propia. Las primeras 233 viviendas del paquete de 894, cuyo proceso está dentro de los parámetros de tiempo que habíamos fijado, hace tres meses, en el informe de política habitacional de La Pampa. Estamos cumpliendo porque tenemos socios estratégicos y porque la sociedad entendió que este sistema se potencia con solidaridad. Entendemos que el esfuerzo tiene que ser mancomunado”.

Un ejemplo a nivel nacional

Y analizó Ziliotto que “en una sociedad argentina en la que la grieta es un negocios, y en muchos casos un negocio económico; donde parece que el que piensa distinto tiene que estar enfrente, no puede estar nunca a mi lado; esta muestra de convivencia, de trabajo conjunto, de gestión articulada entre los municipios y la Provincia es un ejemplo a nivel nacional”.

“Tenemos que fortalecerlo. Porque lo que nosotros hemos hecho aquí, a partir de una política muy fuerte de obras públicas provinciales y nacionales, es ver de qué manera utilizamos a los actores económicos. Por eso descansamos en la responsabilidad de las y los intendentes para ponerse al frente de un programa novedoso, que antes estaba destinado a la actividad privada, para que ejecutara viviendas a través de licitaciones públicas, y hoy al ver que hay una disminución de ofertas para construir vivienda; en muchos casos habrá intendentes que lo harán por administración y habrá otros que liciten con empresas de la localidad o de la zona, así se potenciará la descentralización, con una política económica que derrame en cada rincón de la Provincia, y eso es posible solamente a partir de un trabajo articulado”.

El Gobernador reconoció “el gran déficit habitacional que tenemos, cuatro años sin viviendas no fueron en vano, pero tenemos la responsabilidad y tenemos las herramientas; porque somos una Provincia con una fortaleza financiera histórica, y cada vez más inédita en el Gobierno nacional. Sepan que la vamos a poner a disposición de la gente y que las y los intendentes son el mejor vehículo que tenemos para, entre todos, dar respuestas”.

Los convenios

Los convenios fueron rubricados, esta mañana, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno; por el presidente del IPAV, Jorge Lezcano y por cada municipio. Refrendó el acto, el gobernador Ziliotto, quien estuvo acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; y las gerentas del IPAV: de Adjudicaciones, Erica Riboyra; y de Programación, Romina Montes de Oca. Además de los jefes comunales de las 30 localidades pampeanas, estuvieron presentes los diputados provinciales: Valeria Luján, Espartaco Marín, Martín Balsa y Adriana Dalmasso.

Plan Mi Casa 1

Mediante esta operatoria, en la que los municipios y comisiones de fomento administran fondos del presupuesto provincial, ejecutan y adjudican las unidades habitacionales; se construirán 110 viviendas en 14 localidades: Ataliva Roca (10), Colonia Santa María (8), Conhello (6), Dorila (6), General Campos (2), Gobernador Duval (4), Lonquimay (20), Maisonnave (6), Puelén (8), Relmo (8), Trenel (20), Uriburu (10) y Winifreda (2). La inversión asciende a $ 693.631.510,00.

Plan Mi Casa 3

A través de este Plan, en el que los municipios administran fondos provinciales de recupero de cuotas por parte del IPAV; se construirán 385 viviendas en 16 localidades: Alpachiri (20), Anguil (35), Catriló (25), Colonia Barón (14), Guatraché (20), Intendente Alvear (20), La Adela (25), Ingeniero Luiggi (16), Miguel Riglos (35), Parera (30), Quemú Quemú (20), Rancul (25), Realicó (25), Santa Isabel (25), Victorica (20) y Winifreda (30). La inversión es de $ 3.797.589.488,00.

Vivienda de Servicio

También se construirá una vivienda de servicio en Miguel Cané, en la que se invertirán $6.305.741,00.-

El Gobierno de La Pampa tiene en funcionamiento los siguientes programas de viviendas: Mi Casa I, Mi casa II, MI Casa III, Plan Lote Propio, Viviendas de Servicio y Relocalización de Viviendas.

Por el Gobierno nacional se ejecutan los programas Casa Propia, Casa Propia/Casa Activa y Procrear II.