Presentaron en Jacinto Arauz un emocionante documental sobre René Favaloro

En la biblioteca local se presentó un video recordatorio del prestigioso cardiocirujano René Favaloro, que inició su brillante carrera profesional desempeñándose como médico rural en esa localidad pampeana.En el documental, realizado por el guionista y director Néstor Machiavelli, se cuenta la vida del médico y se narran especialmente sus vivencias en Jacinto Arauz y Bahía Blanca. El trabajo refleja la vida de Favaloro en La Pampa, desde su llegada, y el cambio que logró en la sociedad local, entre otras cosas.Una gran cantidad de vecinos se dio cita en la presentación, que contó con la participación de la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie y del intendente Santiago Goñi.En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Labourie contó su emoción por participar de la presentación de “Favaloro entre Bahía Blanca y Jacinto Arauz”.Explicó que “el año pasado se había presentado en Buenos Aires y yo ya había gestionado traerlo a nuestra localidad, cuando era intendenta municipal. En ese momento pudieron contactarse con Machiavelli, con la idea de que estuviera para el centenario del nacimiento de Favaloro, pero por cuestiones organizativas suyas recién se pudo concretar ahora.Afirmó que “para nosotros René es una persona muy importante, que dejó mucho en Jacinto Arauz, que le dejó mucho a La Pampa, y hoy nos reconocen en muchísimos lugares por ser el pueblo del doctor Favaloro”.Labourie no tiene dudas de que el cardiocirujano es una marca registrada de Arauz. “Este documental es muy emocionante, porque nos revive muchos recuerdos y en mi caso me llega al corazón por todo lo que me ha contado mi familia”.Apuntó que “acá hay gente que ha sido paciente de Favaloro cuando estaba en Jacinto Arauz y que también han sido atendidos cuando el doctor operaba en su Fundación, en Buenos Aires, y es por eso que todo esto le llega al alma”. La funcionaria destacó que “sus palabras fueron siempre muy sabias y se mantienen en el tiempo; pasan los años pero ese mensaje es permanente”.Consideró que “este tipo de documentales también deben poder ser transmitidos en otros lugares de nuestra provincia porque más allá de que Favaloro haya estado en Jacinto Arauz también es de La Pampa, y sería muy lindo que lo puedan ver todos y todas”. Conceptos del intendenteSantiago Goñi, intendente municipal, afirmó que “decir Favaloro y decir Jacinto Arauz es casi lo mismo, gracias a Dios tuvimos un médico rural, como se hacía llamar él”. Añadió que “este 9 de Mayo se cumplieron 57 años del primer by pass realizado por el doctor, un evento tan importante para la ciencia, que salvó vidas, salva vidas y va a seguir salvando vidas en todo el mundo”.Opinó que “nuestra querida localidad trascendió en el mundo gracias a Favaloro, fuimos conocidos porque él se inició aquí y vivió entre 10 y 11 años en el pueblo”. Recordó también que “llegó al pueblo con otra mentalidad, tal es así que fundó una clínica donde hacía radiografías, operaba, atendía partos, y le enseñó a la gente lo que era la medicina dando charlas en distintas iglesias y escuelas”. No dudó en afirmar que “era un hombre avanzado para su época”.Resaltó que “el pueblo de Jacinto Arauz lo recuerda en la vida cotidiana de muchas formas, y ahora hemos visto un documental muy emocionante sobre la vida de nuestro querido doctor”.