Presentación en Pico del Libro “El reverso de las palabras”

En el Hogar de Mujeres de General Pico tuvo lugar la presentación del libro “El Reverso de las Palabras”, de Fabiana Torres.

Participaron de la jornada la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Iris Labourie, el vice-intendente local, Alberto Campo, integrantes del Hogar de Mujeres, funcionarias provinciales y municipales y público en general.

Respecto al libro, Torres comentó a la Agencia Provincial de Noticias su infancia en General Pico, “estoy muy feliz de estar nuevamente acá. En algún momento hubiera preferido no tener que escribir el libro pero son mis experiencias de vida, después de casi 30 años hasta animarme a pedir el divorcio, pero animarnos y atrevernos en la vida son cosas fundamentales. Es una manera de desterrar ciertos mandatos, de poder decir esto me está haciendo mal y no lo quiero más para mi vida. Fue poder experimentar los cambios y este fue uno de los atreverme más importantes para mí. En ese momento sentía que no estaba preparada, ya que vengo de una generación donde el divorcio era complicado. Y lo logré”.

Fabiana Torres cuenta en el libro diversas experiencias vividas a lo largo de muchos años, de sus dificultades para salir adelante aún enfrentando ciertas afecciones físicas que la obligaron a cuidarse mucho más de lo normal, y el proceso que tuvo que realizar para recuperar su “normalidad” pero, como manifestó la escritora “la vida es todos los días volver a empezar y es también un acto de fe.

Finalmente indicó que el título de su libro “El reverso de las palabras” tiene que ver en que “ante toda situación que se nos puede presentar, decir fracasamos, no nos fue bien, no sirvo para esto, son frases que no sirven. Nadie es merecedor de aquello que nos hace daño y en eso está la determinación de cada uno de revertir estas situaciones y poder transformar la realidad”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook