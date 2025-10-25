Con escenario salinero se viene el Segundo Trail de General San Martín

El próximo 23 de noviembre a las 9:00, tendrá lugar el Trail Salinas en la Salina Colorada Grande, ubicada en la Laguna Colorada Grande, con un único recorrido de 12,5 km. La actividad deportiva es organizada por Marathon Eventos.

El anuncio se llevó a cabo esta mañana en la Secretaría de Turismo y estuvo encabezado por el titular del área, Saúl Echeveste, junto a representantes de las áreas que intervinieron en la organización, Secretaría de Energía y Minería, Municipalidad de General San Martín y organizadores del evento deportivo.

Echeveste destacó la realización por segunda vez del evento deportivo en conjunto a otros organismos gubernamentales e instituciones del sector privado. “Entre la Secretaría de Turismo, la de Energía y Minería, la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y DDHH, el Municipio de General San Martín y el sector privado, podremos a llevar adelante este trail deportivo, que a su vez nos permite poder difundir, promocionar y hacer conocer lugares turísticos, en este caso Las Salinas”.

“El año pasado lo hicimos en Macachín, trabajando junto con la empresa salinera Dos Anclas y en esta oportunidad también con participación del sector privado con las autoridades o directivos de Timbó, con la intendenta de San Martín, Jésica Sibert, donde podremos mostrar una nueva salina al pampeano, la Papiano, pero también a aquellos que nos visitan. Es fundamental y es lo que habitualmente nos pide el gobernador, Sergio Ziliotto, que a través del turismo y del deporte generemos un circuito económico importante en cada uno de los lugares de la Provincia”, concluyó.

En tanto la jefa comunal y anfitriona del evento deportivo, destacó que para su localidad “es muy importante visibilizar la explotación de sal, somos capital nacional de la sal y se viene la revancha de la Fiesta Nacional de la Sal, el próximo 29 de noviembre y aprovechamos también a contarles sobre eso. San Martín es un pueblo pequeño del sur de la provincia de La Pampa y tiene la salina Colorada Grande en un lugar hermoso, tenemos un vínculo muy bueno con las empresas salineras, siempre contamos con ellas y ellas con nosotros, así que para San Martín esta aventura es nueva y para los corredores será competir con un marco geográfico hermoso, que promociona el turismo y genera movimiento económico. Estamos preparándonos para recibirlos a todos y estamos muy contentos. Gracias a la Secretaría de Turismo por esta oportunidad y por estar siempre presentes”.

Cristian Buss, director de Minería e Inspecciones de la Secretaría de Energía y Minería, destacó que “la Salina Colorada Grande debe ser uno de los lugares productivos más hermosos que tenemos en la Provincia, por lo tanto tener este circuito turístico, educativo y minero es importante para mostrar nuestros recursos y demostrar el sistema de producción sostenible en el tiempo y amigable con el ambiente, donde pueden convivir varias actividades como son la productiva y el deporte. El Gobernador nos encargó la tarea de mostrar todos los sectores para las y los pampeanos, así que es un festejo estar en San Martín, llevando el deporte a un lugar tan bello como la Colorada Grande”, concluyó.