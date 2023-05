Participación conjunta de las provincias patagónicas en la Feria del Libro

“Fue un gran esfuerzo, como nos pasa siempre en la Patagonia, consensuar y encontrarnos con tanta distancia y tanto territorio, pero lo logramos. Gracias al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y a la voluntad de los gobiernos de las seis provincias hemos podido estar con un stand compartido, donde estamos todas las provincias representadas”, explicó Maggio a la Agencia Provincial de Noticias.“Además, estamos marcando un territorio literario, lo que significa que tenemos mucho en común. Hay una idea de que siempre estamos mirando al centro y la realidad es que no hay un solo centro. Hemos venido a plantar nuestro centro patagónico en este gran mercado y gran evento de circulación que es la Feria del Libro”, agregó la funcionaria.En ese sentido, la secretaria de Cultura pampeana destacó la realización “Feria del Libro de Autores y Autoras de la Patagónica”, que este año tendrá su tercera edición con La Pampa como anfitriona.“El sábado vamos a reunirnos las autoridades del Ente Cultural Patagonia porque tenemos que renovar autoridades. Sabemos que estamos ante el fin de un ciclo, porque terminan gestiones en todas las provincias, pero lo que vamos a tratar es de fortalecer esta hermandad, que no es fácil sostenerla. El Ente nació en un momento político donde el sur no existía, durante el gobierno de Macri, y juntos construimos un territorio. La idea es que el Ente Cultural Patagonia continúe fortaleciéndose para todo lo que venga”, señaló Maggio.

Autores pampeanos en la Feria

En el stand del Ente Cultural Patagonia, ubicado en el Pabellón Ocre, la Secretaría de Cultura de La Pampa desembarcó en la Feria del Libro con más de 200 títulos de autores pampeanos y una abultada agenda de charlas y presentaciones de libros.

“Cuando la crisis en la industria editorial es muy fuerte -porque tenemos que hablar de lo costoso que es imprimir, del costo del papel- nosotros hemos aumentado los títulos. Este año hay más de 200 títulos de autores pampeanos en nuestro stand, lo que significa que nuestros escritores y escritoras están publicando, están editando, y eso tiene que ver con el impulso que la política del Gobierno de La Pampa le da al fomento de la lectura”, aseguró Maggio.

Y añadió: “Tenemos que pensar que se hacen tres ferias provinciales todos los años, que tenemos un Fondo Editorial Pampeano, que el año pasado comenzamos a trabajar con la editorial de la Secretaría de Cultura ‘La Pampa Edita’, y este año van a estar participando 58 bibliotecas pampeanas aquí en la feria comprando libros. El movimiento es intenso y queremos ver el medio vaso lleno, que tal vez sea más de medio vaso, y entender que en La Pampa se lee”.