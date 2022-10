“El resultado deportivo es fruto de la política deportiva instaurada en nuestra Provincia”

La Pampa se consagró campeona de la IV edición de los Juegos ParaEpade que se desarrollaron en Chubut del 27 de septiembre al 1 de octubre, y el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social provincial, Ceferino Almudévar, habló con la Agencia Provincial de Noticias y se mostró “muy feliz” por el desarrollo del evento deportivo.“Estamos muy felices por todos los chicos de la Patagonia que están involucrados en este Programa, que se pensó hace mucho y el resultado deportivo es un trabajo de la política deportiva instaurada en nuestra Provincia en esta gestión que encabeza el gobernador Sergio Zuiliotto y hoy dio su fruto”, afirmó.“Pero lo más importante es lo que estos chicos disfrutaron, la amistad que hicieron, el país que conocen”, agregó.También reconoció el trabajo de mucha gente para que los atletas con discapacidad tengan su espacio en el deporte de la Patagonia, “antes que nosotros, ahora nosotros y este es un Programa que queda instaurado para el futuro, que nadie lo puede tocar y es más, lo tienen que hacer crecer”.“Felicito a todo el equipo de trabajo, a todos los mis directores, en la figura de Alejandro Aguiriano, quiero felicitar a los técnicos y al futuro de la provincia de La Pampa que son nuestros deportistas. Los chicos que nos representaron hoy, defendieron los colores de La Pampa, defendieron su tierra, lo demostraron permanentemente, y a su vez, lo más importante, fueron felices”, destacó.

Acto de cierre

Almudévar previamente habló en el acto de cierre de los Juegos y felicitó a la provincia de Chubut por ser sede de los juegos, “lo han hecho de la mejor manera”.

“Si uno quiere contar lo que pasaron en estos días, va a ser difícil explicarlo porque nadie va a entender lo que nosotros vivimos. Ustedes, los atletas y deportistas de la Patagonia, y nosotros que circunstancialmente nos toca ser dirigentes organizadores de este evento”, comentó.

“La verdad que lo reflejan los comentarios, las preguntas que le hacemos a nuestros chicos, el ganar no fue tan importante, pero si fue muy importante ser felices y ustedes sin dudas que fueron felices en estos días. Me llevo para mi Provincia el testimonio de algunos chicos que por primera vez tocaron la nieve, es algo que vamos a guardar en nuestro corazón, porque no solo se trata de competir, sino que también se trata de interrelacionarse socialmente, de conocer, de hacer nuevos amigos y de poder estar unidos durante cuatro días, pensar en todo lo mismo y ser uno solo”, agregó.

Luego, se dirigió a las distintas regiones chilenas para que se sumen a participar de la ParaAraucanía. “El año que viene vamos a vivir esta enorme experiencia nuevamente en Tierra del Fuego y le pedimos a nuestros hermanos chilenos que en los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía sumen a sus regiones, sumen a sus jóvenes, que los vayan a buscar al interior de las regiones chilenas y armen sus equipos para venir a disfrutar esto que es inigualable, porque esta vez hubo una región pero la próxima en los juegos ParaAraucanía tienen que estar las siete regiones chilenas, porque es la única manera de crecer en el deporte”, señaló.

Por último, el subsecretario de Deportes se dirigió a los deportistas presentes. “A ustedes deportistas, son el futuro de la Patagonia, el futuro nuestro, son nuestros representantes y quiero agradecer el compromiso que han tenido, el comportamiento y el cariño que nos brindaron; y créanme que nos hacen crecer muchísimo. Sigan así y que nadie les diga lo que tienen que hacer, ustedes son libres y pueden disfrutar de estos acontecimientos que solamente en la Patagonia se realizan”, concluyó.