Objetivos y línea de trabajo para la Red Territorial contra la Violencia Laboral

Se firmó el Acta Acuerdo Red Territorial contra la Violencia Laboral en La Pampa, y también se llevó a cabo la presentación del Protocolo de actuación conjunta y complementaria para el abordaje de consultas y denuncias por violencia y acoso laboral, en el marco de la red territorial contra la violencia laboral.

La presentación se desarrolló esta mañana en el Sindicato de las Telecomunicaciones de La Pampa, que encabezó el secretario de Trabajo, Promoción y Empleo, Marcelo Pedehontaá y la secretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Cecilia Cross.La presentación abrió con las palabras de los funcionarios para luego realizar la firma del Acta Acuerdo red Territorial contra la violencia Laboral en La Pampa. Sobre el mediodía se llevó a cabo la entrega de constancias de integración a la Red Territorial y luego se presentó el protocolo de actuación conjunta y complementaria para el abordaje de consultas y denuncias por violencia y acoso laboral.También estuvieron presentes el fiscal General de la Pampa, Juan Carlos Carola; la representante de INADI delegación La Pampa, Sonia Ramos; la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de la Provincia, Liliana Robledo; en representación de la CGT, Francisco Fagiani; el coordinador Región Centro de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, Sergio Job; diputado Provincial y titular del Sindicato, César Monte de Oca; el representante de la Subsecretaría de Administración Pública Provincial y Contaduría General, Adrián García; el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce; la directora nacional de Protección e Igualdad Laboral, Patricia Sáenz y por la dirección general de Personal, Susana Surra. Además, por vía zoom y en representación de la OIT Argentina en la Iniciativa Spotlight, Javier Cicciaro; la titular de INADI Nación, Victoria Donda y representantes de la Municipalidad de Santa Rosa, entre otros.

Marcelo Pedehontaá

El secretario de Trabajo, Promoción y Empleo de la Provincia, se manifestó orgulloso de su provincia por el compromiso de los presentes “en un tema transversal de nuestra vida diaria”.

“Esto no es un tema que sea exclusivo del trabajo privado o público, es inherente a la vida de los trabajadores y trabajadoras de La Pampa. Agradezco la presencia del Ministerio de Trabajo que ha marcado una impronta de recuperación de valores en la lucha de derechos de todos los trabajadores de Argentina”, manifestó.

“Los que venimos de hace tiempo en el ámbito administrativo laboral, tuvimos cuatro años de mucho sufrimiento y no solo lo digo porque soy peronista, cuando nuestro Ministerio fue llevado a Secretaría sentí que nos estaban ninguneando la historia. Esto no es una chicana política, es una realidad. Hubo una intención deliberada de aniquilar los mecanismos que asegurara que la parte más débil de la relación laboral, tuviera los mecanismos de defensa. Y así fue como se perdió tantos años de trabajo en la construcción de una conciencia de que los menores tienen que estudiar, jugar, tener tiempo para esparcir, y no tienen que trabajar porque eso no es lo que los argentinos adoptamos como medio de vida. Así fue como los ámbitos donde nuestras mujeres laborales empezaron a deambular, no quiero decir que fueron dosificadas, pero si cierto que se bajaron todas las defensas en un proceso que todos íbamos haciendo”, afirmó.

“Recordar en mi provincia, en este gremio, a la querida Noemí Rial es por donde tengo que empezar. Hizo con muchos de nosotros, docencia. Estuvo en nuestra provincia Silvia Cucher, quien hizo que tomáramos consciencia para que un pibe en una esquina, con una pelotita, era trabajo infantil; y lo digo, porque en aquellos tiempos, yo también era uno que pensaba que un nene trabajando en un horno era una cuestión de que seguían a los padres. No señores, un nene en el campamento de ladrillos, es un nene trabajando, es un nene que no estudia, que no tiene más horizontes que hacernos los ladrillos para que podamos tener nuestras casas”, agregó.

Luego remarcó que “el mundo laboral evoluciona”. “Nuestro presidente Alberto Fernández puso en valor algunas cuestiones, hizo del empleo la centralidad de su gestión, le guste a quien le guste, no hay en Argentina un pueblo que no tenga una obra financiada por el Gobierno nacional. Quizás estamos tan a la defensiva que no lo decimos como lo tenemos que decir, y en una provincia que fue discriminada en la obra pública durante cuatro años por el macrismo, no hicimos una vivienda social, y el viernes nuestro gobernador Sergio Ziliotto, entregará las primeras 30 viviendas hechas en esta gestión”, comentó.

“Construcción de identidad”

El funcionario provincial se refirió a la importancia de los temas que se trataron en la reunión. “Las ganas de que los argentinos tengamos trabajos, no nos puede tapar los ojos y que sea a cualquier precio. No quiero un mundial en la Argentina donde los obreros de la construcción paguen con sus vidas, quiero la construcción de un país donde los sombreros estén incluidos en su proyecto de vida”, afirmó.

“No solo nos va a quedar a los que vamos a firmar estos instrumentos, en ser la primera provincia, sino en quedar fortalecidos como red para defender a nuestros trabajadores y trabajadoras. Tenemos un objetivo, podemos elegir, firmar, declarar la firma de este protocolo y dejarlo como un instrumento que solo haga que nos lamamos las heridas; o podemos tener la decisión concreta entre todos de llenarlo de contenidos, y eso vamos a hacer en La Pampa”, concluyó.

Cecilia Cross

La funcionaria nacional destacó la importancia de estar en la provincia “para inaugurar un trabajo que se viene desarrollando desde esta Subsecretaria antes de mi llegada. Contamos con un equipos con mucho compromiso que tuvo que soportar los embates del gobierno anterior.”

“Es importante cuando logramos articular una política entre Nación, provincias y gobiernos locales, es la condición de posibilidad de que estas herramienta le cambie la vida a los trabajadores; la impronta federal que le ha dado Pedehontaá desde la conducción de la CFT es el camino, porque creemos que la políticas públicas pueden encontrar esa eficacia que nuestro pueblo está esperando. El CFT es una herramienta muy poderosa al servicio de la transformación de las realidades y hay que destacarlo”, remarcó.

Luego, se refirió al trabajo en conjunto entre todos los estamentos gubernamentales. “Es orgullo poder auspiciar el lanzamiento de esta Red que condensa muchísimo tiempo de esfuerzo, un gran compromiso, de articulación entre Nación, Provincia y Municipio, un gran compromiso de articulación dentro de La Pampa, que como en tantas otras cosas, lleva el liderazgo en este proceso de ampliación de derechos y de caminar hacia el futuro que todos y todas queremos vivir”, cerró.

Objetivos y líneas de trabajo

La Red Territorial contra la Violencia Laboral es una iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que constituye como una política pública orientada a garantizar el derecho a un trabajo sin violencia ni acoso para el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores del país, en línea con lo establecido por el Convenio OIT 190 y la Recomendación OIT 206 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del trabajo, aprobados por la Ley Nº27.580 y ratificados por Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo.