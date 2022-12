Se presentó el Sello Pampeano de Calidad Turística

La Secretaría de Turismo de La Pampa presentó el Sello Pampeano de Calidad Turística con la finalidad de promover una cultura de calidad y mejorar la competitividad de la oferta turística provincial, adaptable y aplicable a la totalidad del territorio pampeano.

El programa de Gestión Integral de Calidad Turística, que fue llevado a cabo con la cooperación brindada por el Consejo Federal de Inversiones -CFI-, tiene por objetivo promover la implementación de herramientas para la mejora de la gestión organizacional.

En tal sentido, la Secretaría de Turismo programó la realización de acciones para que los alojamientos turísticos de la Provincia puedan implementar el Sello Pampeano de Calidad Turística.

La metodología de implementación para lograr la distinción estuvo compuesta por distintas etapas: en primera instancia se realizó un mapeo de la Provincia identificando las necesidades de cada alojamiento para luego designar a los prestadores que podrían aplicar al sello.

Las siguientes etapas fueron sesiones de capacitación y asistencias técnicas individuales a los efectos de asegurar la comprensión de cada uno de los contenidos y finalmente la evaluación de la conformidad para observar el grado de cumplimiento de cada una de las organizaciones.

En este marco, recibieron la distinción, 29 alojamientos turísticos distribuidos en toda la Provincia: Santa Rosa, Macachín, Naicó, Eduardo Castex, General Pico, Intendente Alvear, Casa de Piedra, General Acha, Quehué, Carro Quemado, Santa Isabel, Telén, Victorica, Bernardo Larroudé, Rancul y Realicó.

Este miércoles 14 de diciembre, la titular de la cartera turística provincial, Adriana Romero, junto a la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Florencia Stefanazzi, el presidente de la Cámara de Turismo de La Pampa, Hugo Fernández Zamponi, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, Hugo Carbonel, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jorge Ortiz Echagüe, y el licenciado en Turismo, Nahuel Farberoff, presentaron el Sello Pampeano de Calidad Turística que permite mejorar la experiencia de los visitantes, contando además con la presencia de la intendente de Eduardo Castex, Mónica Curutchet.

Romero dio inicio al encuentro agradeciendo la presencia y el trabajo en conjunto para este programa integral que tuvo como protagonista esta distinción que se extendió en una buena parte del territorio pampeano. “La calidad es especialmente sensible porque al ser un servicio no tenemos mucha posibilidad de corregir lo que sale mal y se dice que el turismo se coproduce entre el prestador y el cliente y la experiencia es esa, estar cerca del cliente y cubrir sus necesidades. Creo que humildemente a nuestra escala, estamos fundando las bases de algo que va a permanecer”.

Nahuel Farberoff, consultor del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y uno de los expertos que estuvo llevando a cabo el programa dijo “nosotros consideramos que esta etapa fue un éxito, trabajar en la mejora de experiencias turísticas y la eficiencia en la organización donde se involucraron 16 destinos, 48 organizaciones y que hoy tenemos la posibilidad de distinguir a 29 de ellos. Agradezco al Gobernador Sergio Ziliotto por la decisión que ha tomado en el inicio de su gestión de darle importancia a la actividad turística”.

El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Hugo Carbonel, agradeció al Gobierno de La Pampa, a la Secretaría de Turismo, los capacitadores y principalmente al Departamento de Fiscalización. “Hoy es uno de los días más importantes después de 44 años de estar en -AEHG- y ser hotelero gastronómico, tenemos que sentirnos orgullosos porque la Provincia está creando conciencia turística”.

Jorge Ortiz Echagüe, vicepresidente 3° de CACIP, recordó que en los comienzos la apuesta al turismo requirió que ellos mismos se convencieran de las posibilidades de desarrollar el sector en La Pampa, pero que el tiempo les dio la razón y hoy no sólo hay gente de paso, sino turistas que eligen la Provincia como destino.

El presidente de la Cámara de Turismo de La Pampa, Hugo Fernández Zamponi, manifestó la importancia de este programa “respecto al turismo, quiero destacar la relación del sector público y la decisión política de acordar con el sector privado esta capacitación y este sostenido mensaje que es fundamental para crecer en un destino emergente como nuestra Provincia”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook