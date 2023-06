Nueva presentación en el ciclo Ñuke Co-Madre Agua

En una nueva edición, el trío pampeano “El Vado” se presentó en la Casa de La Pampa en Buenos Aires con un variado repertorio de música instrumental latinoamericana.

La formación musical está integrada por los hermanos piquenses Mauro Giménez (guitarra) y Wilson Giménez (bajo eléctrico); y el percusionista Alan Moore.

El evento estuvo encabezado por el director de la representación pampeana, Pablo Rubio; y el responsable del Área de Cultura, Cristian Accattoli.

“Es un orgullo para nosotros inaugurar una nueva edición de Ñuke Co-Madre Agua, que cumple 10 años. El ciclo fue una iniciativa conjunta de la Casa de La Pampa y un grupo de músicos pampeanos que compartían la necesidad de visibilizar y difundir en Buenos Aires la problemática hídrica de La Pampa”, señaló Rubio a la Agencia Provincial de Noticias.

La propuesta musical de “El Vado” se basa en la ejecución instrumental con una impronta particular, generada a partir de arreglos armónicos, rítmicos e improvisaciones.

En Casa de La Pampa, el trío se lució con un repertorio que incluyó temas como “Cueca de la blanca”, de Julio Domínguez “El Bardino”; “Kilómetro 11”, de Mario del Tránsito Cocomarola; “Milonga de mis amores”, de Pedro Laurenz; y algunas composiciones propias como “Arrebol” y “Milonga”, de Wilson y Mauro Giménez, respectivamente.

“A los chicos de ‘El Vado’ los conocemos hace muchos años, han tocado varias veces en Casa de La Pampa y la verdad es un placer ver su evolución artística y musical. Son grandes músicos, los estamos viendo tocar en Buenos Aires en diferentes formaciones, y para reiniciar nuestras actividades musicales nos pareció importante convocar esa confluencia de artistas que están sonando tremendo pero que, por otro lado, no deja de ser gente que ha estado en la Casa, que ha acompañado a la Casa, y que ha encontrado un espacio donde venir a traer sus propuestas”, señaló Accattoli.

El ciclo cultural Ñuke Co nació en 2013 con el objetivo de reivindicar los derechos de La Pampa sobre sus recursos naturales y visibilizar la problemática del río Atuel en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entre otros, contó con la participación de los músicos pampeanos Nicolás Rainone, Juani De Pian, Flor Fernández, Carlos Loza y el grupo Rojo Estambul.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook