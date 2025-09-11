Nueva jornada del programa para generar proyectos innovadores

En Casa de Piedra y 25 de Mayo se realizó otra jornada de integración del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”.

El viernes pasado tuvo lugar una nueva jornada de integración del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, un proyecto que es impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de La Pampa.

El objetivo general del programa es brindar perspectivas actuales y herramientas modernas de gestión que permitan a las y los participantes contribuir en la generación de proyectos innovadores que den respuestas concretas a los desafíos actuales. Para ello, desarrollaron un proceso de aprendizaje que potencie esfuerzos, atienda a las diversidades y promueva la integración, la transversalidad y el trabajo colaborativo; facilitando al mismo tiempo la construcción de vínculos que permitan consolidar una comunidad federal de líderes.

El evento tuvo lugar en las localidades de Casa de Piedra y 25 de Mayo, con el objetivo de conocer experiencias en territorio y profundizar en proyectos de desarrollo regional y sustentabilidad.

Los participantes del programa de formación federal fueron acompañados durante la jornada por el director general de Planificación Territorial del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, Gabriel Reiter y el vicepresidente y gerente de producción del EPRC, Claudio Aimar y Guillermo Sánchez Millot, respectivamente.

El recorrido se inició por la toma de agua para el sistema productivo, diferentes obras claves del sistema de riego, emprendimientos privados de pistachos, chacra experimental, espacio dedicado a la producción de cultivos adaptados a las condiciones locales.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la localidad de 25 de Mayo para conocer la empresa AB Energía, donde fueron recibidos por el gerente operativo, Daniel Barruti.

La empresa es pionera en la generación de energía eléctrica a partir de biogás. Esta planta, única en la Provincia y la más austral del país, se erige como un ejemplo de innovación en energías renovables y de aprovechamiento de residuos ganaderos, contribuyendo a la transición hacia un modelo energético más sostenible.

La jornada permitió a las y los participantes comprender el proceso de articulación, que promueve la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, entre diferentes actores del sector público y privado, el cual se traduce en el desarrollo de proyectos productivos a partir de la gestión eficiente de los recursos naturales.

