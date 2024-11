Nacional de Freestyle: una explosión de talento y cultura en el MEDASUR

El pasado domingo, el auditorio del Centro Cultural Provincial MEDASUR de Santa Rosa se transformó en un verdadero campo de batalla de palabras, ingenio y ritmo.

La capital pampeana fue sede de una de las citas más esperadas del año para los fanáticos del freestyle en Argentina: el Nacional de Freestyle, que reunió a los 16 mejores competidores del país en un evento que combinó pasión, cultura urbana y una increíble energía de público.Entre barras cargadas de emociones, respuestas veloces y rimas improvisadas, los freestylers demostraron por qué están en la élite de esta disciplina, en una competencia que tuvo sus momentos de pura adrenalina y creatividad al límite. Los máximos exponentes del estilo musical compitieron en el Nacional de Santa Rosa, organizado por F-Nix.El certamen contó con la presencia de Stuart, uno de los mejores competidores argentinos de la historia y campeón de FMS Nacional; Larrix, actual campeón mundial de FMS y subcampeón de Red Bull Argentina.Uno de los raperos de la nueva escuela más relevantes del circuito y actual battlecat en Liga Bazooka; Mecha, actual tercer mejor competidor del mundo y campeón de Red Bull edición 5 vidas, fue quien se consagró campeón nacional en Santa Rosa; HDR, artista con gran relevancia no solo en la música, sino también como figura pública en diversos eventos, y participante de Liga Bazoooka, entre otros.Lihue Bruno, junto a Valentín Desuque y Federico Bruno, son los creadores y organizadores del Proyecto F-NIX Freestyle, la competencia de Freestyle más importante de la Provincia.El Nacional no solo destacó el talento individual, sino que mostró la fuerza y unidad de una escena en constante crecimiento en Argentina, que sigue inspirando y sorprendiendo con cada edición.Lihue Bruno contó a la Agencia Provincial de Noticias que, el encuentro en Santa Rosa, “fue la final nacional F-Nix, donde compitieron los 16 mejores freestyler del país, es un proceso que venimos haciendo durante todo el año, haciendo regionales por todo el país, nosotros hacemos en el Parque Oliver una fecha por mes, este fue como el cierre del año. La verdad que salió muy lindo, fue mucha gente y mucha otra se quedó afuera del MEDASUR. La gente se fue contenta”.Además, agregó, “organizamos este certamen desde el 2017. La organización fue un desafío, pero el resultado fue muy positivo. Lograr que Santa Rosa reciba a los 16 mejores del país no es poca cosa, y el equipo trabajó intensamente para que todo saliera impecable. Desde la logística para que cada competidor y miembro del staff llegue a tiempo hasta los detalles técnicos, estuvimos encima de cada aspecto para asegurar una experiencia de calidad para el público y los artistas. Ver el MEDASUR lleno, la energía del público y cómo se fue desarrollando cada batalla nos confirma que todo el esfuerzo valió la pena”.Además, se refirió la importancia de las redes sociales y el streming para potenciar el estilo musical. “El momento que estamos viviendo con el streaming y las redes sociales es fundamental para el crecimiento del freestyle. Plataformas como YouTube, Twitch e Instagram nos permiten llegar a una audiencia masiva que antes era impensada. Cada evento, cada batalla, cada minuto de improvisación se puede compartir casi en tiempo real, y eso genera un alcance enorme, sobre todo entre los jóvenes que consumen este contenido a diario. Además, en el freestyle el público también es protagonista: los fans comentan, opinan y hacen viral lo que más les gusta, generando un fenómeno cultural que va mucho más allá del escenario. Así que sí, el impacto de los medios digitales es clave para que este movimiento crezca y se conozca cada vez más”.“Al principio, el freestyle era algo más chico, con un público que estaba íntimamente ligado al rap y a la cultura hip-hop. Pero, en los últimos años, hemos notado que cada vez más personas se acercan, incluso sin tener una conexión previa con el freestyle o el rap en general. Hay familias, adultos de todas las edades y chicos que quizás nunca escucharon una base de rap, pero se ven atrapados por la energía y la creatividad de las batallas. El freestyle ha logrado cruzar fronteras culturales y sociales, convirtiéndose en un evento que muchos quieren presenciar por la intensidad, la emoción y el ingenio que transmite”, agregó.Por último, el creador de F-Nix mostró su satisfacción con la organización del evento en el MEDASUR. “Es un lugar con todas las condiciones para recibir un evento de esta magnitud, y se notó en la respuesta del público y en el desarrollo del show. Desde el equipo técnico hasta el personal del lugar, todo funcionó a la perfección, y eso permitió que tanto los competidores como la audiencia pudieran disfrutar de una experiencia de alto nivel. Nos quedó chico el lugar, pero logramos un ambiente cómodo”, concluyó.

Resultados

En freestyle: la ganadora fue “Mech”; en flow “Confi”, en breakdance “Crypto”, en rap underground “Rulo” y el concurso de outfits “Primo Hecker”.