Este domingo 10 de noviembre la Reserva Provincial Parque Luro fue escenario de un evento histórico: la esperada reapertura del Castillo de la Reserva.  

La ceremonia inaugural estuvo marcada por las palabras del secretario de Turismo, Saúl Echeveste y del secretario de Cultura, Pablo Lucero. Acompañados por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, la presidenta del IPAV, Erica Riboyra, la diputada provincial, María Luz Alonso, personal de la Reserva y de la Secretaría de Turismo, autoridades locales y turistas.El acto comenzó con una presentación oficial, seguida por una visita guiada por el interior del Castillo, que fue minuciosamente renovado para devolverle su esplendor original. La jornada culminó con una presentación de la Banda Sinfónica de La Pampa, deleitando a los presentes y destacando la importancia cultural del lugar.

Un patrimonio recuperado

El Castillo de Parque Luro es mucho más que una construcción; es un emblema de la historia pampeana. Originalmente concebido como un coto de caza, el sitio se ha transformado en una reserva natural donde se respira historia y cultura. Durante el acto, el secretario de Cultura, Pablo Lucero, destacó la relevancia de preservar este tipo de patrimonios y reconoció el esfuerzo conjunto de la gestión de Gobierno que encabeza Sergio Ziliotto y las diversas instituciones para hacer posible la reapertura.

Por su parte, Saúl Echeveste, secretario de Turismo, recalcó la importancia de este logro como parte de una serie de objetivos que buscan fortalecer la oferta turística de La Pampa. Destacó que la recuperación del Castillo es solo el primer paso de un plan más amplio para revitalizar el patrimonio pampeano. “De a poco, iremos trabajando en otros sitios de gran valor histórico como el Cerro de los Viejos, la pulpería de Chacharramendi y el Museo Ortiz Echagüe”, expresó. “Esta iniciativa no solo permitirá rescatar nuestra historia, sino también impulsar el turismo y generar un mayor sentido de pertenencia en los pampeanos”.

Un atractivo turístico en crecimiento

La reapertura del Castillo coincide con un creciente interés en la Reserva Provincial Parque Luro, que recibió 7.000 visitantes adicionales este año, incluso antes de la reapertura oficial del edificio.

Echeveste enfatizó la importancia de seguir promoviendo la Provincia y destacó que, detrás de cada localidad de La Pampa, hay un atractivo por descubrir y potenciar.

El Castillo de Parque Luro se reintegra así como un pilar de la cultura pampeana, invitando tanto a pampeanos como a turistas a sumergirse en la historia y el encanto de este lugar emblemático. Con esta reapertura, La Pampa refuerza su compromiso con la preservación de su patrimonio y el desarrollo de un turismo que valore y celebre sus raíces.

Visitas a la reserva: horarios y tarifas

La Reserva está abierta de lunes a viernes de 8:30 a 19:30. Sábados, domingos y feriados de 9:00 a 20:00. El último ingreso es hasta 18:30.

-Residentes pampeanos: $1.000. No residentes: $2.000.

-Jubilados y pensionados pampeanos: $500. No residentes: $1.000.

-Menores de 8 años, personas con discapacidad más un acompañante y ex combatientes de Malvinas: sin cargo.

Visitas guiadas al Castillo:

Se realizarán de martes a domingo a partir del 12/11- cada 1 hora a partir de las 10 de la mañana y hasta las 17:00, inclusive.

-Residentes y no residentes pampeanos: $1.000.

-Jubilados y pensionados: $500.

-Menores de 8 años, personas con discapacidad más un acompañante y ex combatientes de Malvinas: sin cargo.