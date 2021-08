“Museo Viajero” y una biblioteca para chicos y grandes de Rucanelo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, a través del Museo Provincial de Artes (MPArtes), lleva adelante el proyecto “Museo Viajero”, un plan de acción que tiene como función primordial el poder acercar a otros espacios parte del acervo patrimonial que resguarda el museo desde sus comienzos.La propuesta se suma a las bibliotecas móviles que se están entregando a aquellas localidades que no poseen Bibliotecas Populares o están en construcción.

Actividades

En el dispositivo del Museo Viajero hay colores, y reproducciones de Artes. Estas láminas de las obras que forman parte del maletín llegan para que las infancias se apropien de ellas, permitiéndoles crear una relación de familiaridad con las mismas, que surjan infinitas interpretaciones permitiéndoles hablar con total libertad sobre el arte. Además de alentarlos a realizar y confiar en sus propias producciones.

Las actividades proponen interpretar e imaginar que es lo que sucede dentro de una obra. Invitarlos a expresar su creatividad a través del lápiz y papel recreando una nueva historia. Proponer que cada niño exprese que sensaciones, pensamientos e ideas les produjo observar una o algunas de las láminas del kit y rearmar una obra.

La primera “Valija Verde” llegó a La Humada de la mano de la misma secretaria de Cultura, Adriana Maggio hace unos meses y ya están en Quemú Quemú, Intendente Alvear, Chacharramendi, General San Martín, General Acha, 25 de Mayo, Uriburu, Dorila, Falucho, Ingeniero Luiggi y siguen saliendo.

“Para el Gobierno no hay pueblos pequeños ni grandes, tenemos que estar en todos lados. Los pampeanos y pampeanas de todo el territorio no pueden aislarse también de la cultura o de las propuestas artísticas, los Museos están en Santa Rosa pero son de la Provincia, entonces si ellos no pueden venir tenemos que ir nosotros con el arte hasta su lugar. La cultura acompaña y empuja el desarrollo de las comunidades. Si la economía de mercado no puede detenerse ¿por qué vamos a detener la producción de la cultura que es lo más importante para fortalecer nuestra identidad y nuestro “ser pampeanos”?- reflexionó Maggio a la Agencia Provincial de Noticias.

En Rucanelo, la funcionaria recorrió el salón del ex hotel donde funciona el Pro Vida y compartió planes de un futuro Centro Cultural en la ex estación del ferrocarril.

“Vamos a comprar un proyector e instalar un cine- dijo Agustín Sosa- los chicos quedaron muy motivados con el cinemóvil y las películas argentinas”, concluyó.