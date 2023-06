Meningitis: Salud informó el estado de situación en la Provincia

Frente a la difusión del boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, en su apartado “Informe general sobre enfermedades inmunoprevenibles- meningitis bacterianas inmunoprevenibles” la Dirección de Epidemiologia de la provincia de La Pampa comunicó la situación de meningitis.

Durante el año 2022 se notificaron como sospechosos de meningitis por causas infecciosas en total 36 casos en toda la población. De ellos, 19 se confirmaron como meningoencefalitis y el resto se descartaron. De los 19 confirmados, 11 se asumieron de etiología bacteriana, siete virales, una micótica. De los asumidos como bacterianos se rescató agente etiológico en seis de ellos: cinco Streptococo pneumoniae (tasa de incidencia 1,3/100.000) y 1 Haemophilus influenza b (tasa de incidencia: 0,27/100.000).

Está información difiere de la emitida por Nación por lo cual se realizó la respectiva observación/ reclamo dado que la diferencia de un caso en una población mas pequeña como la pampeana modifica marcadamente la información.

En lo que respecta al año en curso a la fecha (semana epidemiológica 24) se notificaron 22 casos sospechosos, de los cuales seis fueron confirmados como meningitis virales (tres de ellos con aislamiento viral) y tres como meningitis bacteriana sin identificación del agente etiológico, y 13 fueron descartados.

Detalles

La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Esta inflamación meníngea puede obedecer tanto a causas infecciosas como a causas no infecciosas, aunque las etiologías infecciosas (particularmente las infecciones bacterianas y virales) son las más frecuentes y las más importantes desde la perspectiva de la salud pública, no sólo por la magnitud de casos ocurridos anualmente, sino también por su potencial para producir brotes. La mayoría de estas infecciones se transmite entre personas. La meningitis puede afectar a personas de cualquier edad.

Síntomas

Los síntomas de la meningitis incluyen la aparición repentina de: fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, náuseas, vómitos, fotofobia (mayor sensibilidad de los ojos a la luz), estado mental alterado (confusión). Es posible que los recién nacidos y los bebés en general no tengan los síntomas clásicos en su lugar, los bebés podrían estar lentos o inactivos, estar irritables, vomiten, no coman bien, tengan fiebre.

Las infecciones causadas por Streptococcus pneumoniae (neumococo), Haemophilus influenzae tipo b y Neisseria meningitidis (meningococo) han sido las responsables de la mayoría de los casos de meningitis bacterianas agudas en la era pre-vacunación. La incidencia en la infección invasiva por estos gérmenes ha disminuido significativamente en los últimos años luego de la introducción de sus respectivas vacunas al Calendario Nacional.

Las coberturas de vacunación disminuyeron en el mundo en los últimos años (pandemia COVID19), la provincia de La Pampa no es ajena a esta situación, aunque se está trabajando constantemente para recuperar los esquemas en todas las edades de la vida, especialmente en los extremos (niños y adultos mayores) y en personas gestantes.

Cabe aclarar que la vigilancia de los eventos epidemiológicos se ha mostrado fortalecida en los últimos años, tanto por la sensibilidad de los equipos de salud frente a la notificación y por el desarrollo de diagnósticos de laboratorio en la Provincia. Al analizar los datos de meningitis ocurridas en la provincia de La Pampa no se advierte una situación de alarma, pero se trabaja afanosamente en la prevención, principalmente fortaleciendo las coberturas de vacunación.

Medidas preventivas

•Vacunación

Es la manera más eficaz de proteger contra ciertos tipos de meningitis bacteriana. Existen vacunas contra 4 tipos de bacterias que pueden causar meningitis: las vacunas antimeningocócicas, las antineumocócicas, las vacunas contra Haemophilus influenza tipo b; y la BCG que ayuda a proteger contra la enfermedad grave de tuberculosis.

Tal como sucede con otras vacunas, las vacunas que protegen contra estas bacterias no son 100 % eficaces. Las vacunas tampoco protegen contra todos los tipos (cepas) de cada bacteria. Por estas razones, todavía hay probabilidades de que las personas vacunadas puedan contraer en menor proporción meningitis bacteriana.

• No fumar y evitar el humo de los cigarrillos.

• Descansar.

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente (use un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles).

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar (use la parte superior o el interior del codo si no tiene un pañuelo desechable).

• Ante síntomas consultar con el equipo de salud.