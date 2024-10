MEDASUR, sede del conversatorio sobre “Consumos digitales y salud mental”

El próximo jueves a las 19, tendrá lugar en el auditorio del Centro Cultural Provincial MEDASUR un conversatorio titulado “Consumos digitales y salud mental”, que contará con la participación de la reconocida especialista Carolina Di Palma como disertante principal.

El encuentro tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión sobre el impacto que el acceso desenfrenado a plataformas de juego online está teniendo en el bienestar emocional y psicológico de adolescentes.Está dirigido principalmente a adolescentes, trabajadores de la educación y profesionales de la salud, quienes podrán participar activamente en el análisis de este fenómeno creciente.A través de las diferentes intervenciones, se busca proporcionar herramientas útiles para identificar y enfrentar los riesgos asociados con el consumo digital desmedido, especialmente en lo que respecta a la salud mental.El conversatorio contará con la intervención de especialistas de diversas áreas, quienes compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre este problema que preocupa cada vez más a padres, educadores y profesionales de la salud.La jornada promete ser un espacio de aprendizaje y diálogo, clave para quienes se encuentran acompañando a las nuevas generaciones en un entorno cada vez más digitalizado.La entrada es libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad a formar parte de este importante encuentro que busca crear conciencia y brindar herramientas prácticas para un uso responsable de las plataformas digitales.La presentación se desarrolló esta mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, encabezada por el el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Malgá, acompañado por el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meacca; la subdirectora Penal Juvenil, Gimena Funes, la coordinadora pedagógica de Políticas Educativas, Rocío Mora Souto; el director general de Niñez Adolescencia y Familia de la Provincia, Rodrigo Loffval; el director general de Inclusión Digital, Gonzalo Pardo y representante de DAFAS.

Salud

Malgá explicó que esta actividad se da en el marco del Programa de Prevención y Abordaje Integral del consumo problemáticos en el ámbito digital. “Es una temática difícil de entrar, docentes, profesionales, padres, se preguntan, por que no deja de ser algo novedoso como problemática de escala mundial. Novedoso porque tiene poca legislación vigente que asigne derechos a personas que habiten en el ámbito digital”, apuntó.

“Pero también pensar el tema de una forma que nos permita visibilizar la temática en la comunidad, que lo podamos ver como una problemática que no es solamente en el ámbito doméstico, sino como a nivel social, cuáles son las plataformas, pensar algunas lógicas que van prefigurando ciertas subjetividades propias de estas épocas, pero también en cómo pensamos los videos juegos. Esos juegos que identificamos su uso en casa pero la realidad es que necesitamos algunas herramientas para analizar de qué se tratan estos correlatos en la salud mental”, afirmó.

Desarrollo Social

El director General de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia se refirió a “la necesidad de poner la temática sobre la mesa, la necesidad de conocer, es una problemática nueva entonces hay que visibilizarla. Hay que sociabilizar esto”.

Por su parte el director general de Inclusión Digital garantizó la transmisión del conservatorio vía Zoom y posiblemente por YouTube. “Venimos trabajando en estas temáticas desde la inclusión digital, haciendo capacitaciones con el buen uso de redes sociales, todo lo que tiene que ver con grooming y demás. También en el buen uso de internet en los espacios públicos, de alguna manera supervisado el uso de internet en relación a las páginas, trabajamos con las denuncias de los mismos usuarios para poder bloquear los sitios que no promueven el buen uso de internet”, concluyó.

Educación

La representante del Ministerio de Educación remarcó la importancia del trabajo interministerial. “Salud mental es una de las temáticas que más trabajamos y que más nos interpela, por eso estamos en contacto directo con Salud. Es un tema que los jóvenes, adolescentes, desean y expresan que quieren hablarla. Y toda la comunidad educativa manifiesta que es una necesidad importante”, explicó.

“Es importante saber cómo acompañar. Necesitamos que se haga visible. Los jóvenes muchas veces no lo van a decir, pero necesitamos que los adultos estén alertas de eso. Es importante porque el consumo de los juegos online no es solo de la adolescencia, arranca en la infancia, pensar cuáles son los riegos”, agregó.

DAFAS

La representante de DAFAS puntualizó sobre la importancia “que las familias sepan que sus hijos entran a plataformas clandestinas, donde no se respetan las edades, su identidad, no hay controles por parte del Estado, plataformas sin registrar y que no pagan ningún tipo de impuestos. Esta es una problemática mundial”.

“Si algún menor ingresa a alguna plataforma oficial es porque algún adulto o mayor de 18 años le brinda su clave de acceso. Por eso es importante. Hasta hace muy poco tiempo, el programa de Juego Responsable no incluía a los menores, pero ahora vemos la obligación de colaborar con esta problemática”, cerró.