Más y mejor infraestructura en salud: se ampliará y refaccionará el Hospital “Amada Gatica” de Catriló

Recibido por el intendente Ricardo Delfino, el mandatario pampeano fue acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el ministro de Salud, Mario Kohan; demás funcionarios provinciales; la directora del Hospital, Claudia Sangiani; funcionarios municipales y empresarios oferentes.El hospital Amanda Gatica se construyó 75 años atrás, debido a ello la infraestructura edilicia es insuficiente, “es algo que teníamos pendiente dentro de la gestión y sabíamos del crecimiento que tiene la localidad. Y además fuimos escuchados por el gobernador en esta demanda y esta necesidad de Catriló” aseguró el intendente Delfino.

El hospital: una referencia regional

El gobernador Ziliotto expresó que este es “un día especial para mí, no sólo porque es una hermosa oportunidad salir de la Casa de Gobierno y recorrer La Pampa, sino que hoy tiene una connotación especial: esta no es una obra más, sino que es estratégica y que tiene que ver con una circunstancia histórica. Porque hoy no sólo venimos a cumplir con la palabra empeñada, sino a hacer un reconocimiento a la ciudadanía y al equipo de salud de Catriló”.

Ziliotto dijo que “sabemos lo que nos tocó vivir durante la pandemia y -enfatizó- lo que les tocó a ustedes. Porque Catriló dio respuestas a una enorme región de la provincia de Buenos Aires por su ubicación estratégica, que transforma al hospital en una referencia regional. Por eso estamos triplicando la capacidad de la infraestructura. Y no sólo ampliamos el espacio, sino que vamos a seguir incorporando el equipamiento necesario que exige la nueva realidad poblacional y la evolución de la ciencia médica”.

La salud como valor

“La salud es un valor muy importante en La Pampa -subrayó el gobernador- y es una política de Estado. Cuando hablamos de nuestro sistema de salud confirmamos que es muy valorado fuera de nuestros límites porque hay muchos argentinos que no viven en La Pampa pero se atienden en la salud pública pampeana. Y eso nos lleva a ir por más”.

“Hacemos una gran inversión pública para la infraestructura sanitaria -aseveró-, estamos a punto de poner en marcha un hospital de referencia interprovincial como lo es el “René Favaloro” de Santa Rosa, donde tendremos mayor infraestructura y más equipamiento, lo que nos permitirá brindar servicios de mayor complejidad. Uno de nuestros principales objetivos es atender en el territorio, no derivar; asistidos por la telemedicina, en la cual se accede al paciente donde esté. Y esta obra se complementa con otra muy importante: construcción del nuevo hospital de Barrio Federal, que acompañará el crecimiento de General Pico con una terapia pediátrica y maternidad en el hospital Centeno. Ya comenzó a construirse un hospital Nivel IV en La Adela, también de referencia nacional; y pronto licitaremos el nuevo hospital de Nivel III en Santa Isabel”.

Mejor salud, mejor calidad de vida

El gobernador detalló las mejoras en salud pública. “Le damos a Catriló -dijo- la respuesta sanitaria que se merece. También ampliaremos el hospital de Ingeniero Luiggi y estamos ampliando el hospital de Intendente Alvear. Lo hicimos con Realicó y en General Acha hemos inaugurado hace poco una terapia intensiva. Está en marcha 25 de Mayo, poniendo en valor lo que es la salud pública en La Pampa, para la calidad de vida de pampeanas y pampeanos”.

El mandatario finalizó afirmando que “la prestación de excelencia en salud de La Pampa es una construcción colectiva, en ustedes reconocemos a una sociedad que avanza. Sigan contando con nosotros para nuevas inversiones”.

“Estamos haciendo”

El intendente Delfino destacó que “ante toda inquietud que llevamos, el gobernador se preocupa y se ocupa de nuestras situaciones. Es un orgullo poder trabajar con el gobernador. En estos tres años nos tocó transitar la pandemia. Trabajamos con todas las instituciones de la localidad y la hemos transformado. Entre lo público y lo privado hacemos una gran inversión”.

“Hoy en día, gracias a las políticas del Estado provincial -destacó Delfino-, estamos construyendo 65 viviendas, un albergue, estamos asfaltando, en febrero de 2023 licitaremos las obras de cloacas y en enero un Centro de Desarrollo Infantil. Mejor que decir es hacer, y estamos haciendo”.

“El Estado como promotor activo” dijo Sangiani

La directora del hospital especificó que “es una ampliación muy significativa porque estamos en un punto estratégico en la región. En el hospital no sólo se atiende a los vecinos, también atendemos continuamente a pobladores de otras localidades”.

Claudia Sangiani también aseguró que “estamos orgullosos de ser parte de esta historia viva que se construye día a día. Esta obra dará respuesta a una necesidad imperiosa que tiene nuestra localidad frente al gran crecimiento poblacional que se ha dado en las últimas décadas”.

Y enfatizó que “esta, como tantas otras obras que se están realizando, tiene que ver con una decisión política, con poner la mirada en los aspectos centrales para la vida de una comunidad. De esto se trata cuando se habla de un Estado presente, que no sólo está sino que es promotor activo, que pone el cuerpo y la cara y por sobre todo genera las respuestas adecuadas frente a las necesidades concretas”.

Apertura de sobres

Durante el acto licitatorio se abrieron los sobres presentados por los oferentes: EDIL.AR. S.R.L. ofertó $845.843.286,62. En tanto INNOKONST S.A. presupuestó $873.911.924,34. Ambas empresas cotizaron a noviembre de 2022.

La obra

Con un presupuesto oficial, calculado a noviembre de 2022, de $711.501.327,37. y un plazo de entrega de 540 días, las obras consisten en la refacción de espacios existentes para destinarlos a: Áreas Administrativas, Farmacia, Laboratorio, Sala de Rayos X, Consultorios, Cocina y Lavandería, Sala de Partos y Anexos Médicos.

Por otra parte, en el área a ampliar, rodeando el edificio existente, se plantea instalar: el Hall de Acceso, Habitaciones de Internación, Visita de Pacientes, Vestuarios de Personal, Hall de Urgencia, Boxes de Internación, Consultorio de Guardia, Consultorio de Gastroenterología, Consultorio de Oftalmología, Consultorio Odontológico, Consultorio de Mamografías, Sala de Shock Room, Vacunatorio y Rehabilitación.

Se ampliará la capacidad de internación y se cubrirán las necesidades de atención de las emergencias. La superficie a ampliar es de 1.350,00 m2, en tanto las refacciones ocuparán 478,00 m2.-