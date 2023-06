Lonquimay: sinergia estatal-privada aplicada para el crecimiento

Lonquimay es una de las localidades pampeanas que está en pleno desarrollo, su crecimiento queda reflejado en la presencia de la obra pública que se conjuga con las inversiones de capitales privados que llegan para desarrollar emprendimientos particulares que traccionan en el crecimiento social y económico.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo junto al intendente Manuel Feito y funcionarios municipales recorrieron las obras públicas que el Gobierno de la Provincia tiene en ejecución.

Estas infraestructuras con fines sociales, urbanísticos y asistenciales en la actualidad son fuentes de trabajo genuinos. Empresas constructoras se han instalado en la localidad y otorgaron empleos a un número importante de obreros, activando la economía con la compra de materiales y consumo de servicios.

El ministro Julio Rojo luego de visitar las obras del Centro de Desarrollo Infantil, la Plaza Deportiva con su correspondiente gimnasio en construcción, infraestructuras de saneamientos urbanas, vivienda de los diferentes planes del IPAV y espacios públicos, manifestó su sorpresa por la calidad de las edificaciones, los avances alcanzados y el desarrollo urbanístico planificado que muestra Lonquimay, y dijo “me ha sorprendido la magnitud de la actividad que se está desarrollando en el área de obras, este es uno de esos lugares que uno quiere volver”.

“La plaza deportiva se lleva a cabo con construcción magnífica, que va a cambiar la fisonomía del lugar por las características que tiene. Este nuevo espacio va tener un gran significado porque crea la oportunidad de desarrollar actividades tanto deportivas como culturales y sociales. Una obra con estas características que no se ve muy seguido, sea desde lo arquitectónico hasta por la función que va a cumplir en beneficio de la localidad.

En lo que refiere a la construcción está muy prolija, eso para nosotros es muy importante, porque nos garantiza un excelente producto final”.

En cuanto a la obra del Centro de Desarrollo infantil, “ha tenido importantes avances en muy poco período de tiempo, me estoy encontrando con una obra de este nivel, que en un plazo prudencial estará finalizada. También se destaca la precisión de los trabajos, la prolijidad y la calidad. Todo esto se logra sin duda por la atención que se les otorga, hay una enorme voluntad y un estrecho acercamiento de las partes para lograr buenos resultados”, sostuvo el ministro.

“En cada una de las obras visitadas vemos el interés y compromiso del intendente, Manuel Feito, un emprendedor nato, que contagia su juventud y ganas en cada una de las acciones que emprende para la localidad, con muchas buenas ideas y predispuesto para acompañar al Gobierno de la Provincia. En él, encontramos la reciprocidad de dar respuesta y materializar cada uno de los proyectos”.

“En Lonquimay están en acción planes de viviendas, a través de los cuales se han construido 40 casas, además de las del ProCrear”, indicó Rojo.

“Las obras de saneamiento que han ejecutado en la localidad muestran que existe una planificación urbanística diseñada que garantizan a los vecinos el bienestar. Este intendente subsanó, con la presencia de infraestructuras realizadas a través de los programas de la APA, los problemas que ocasionaban a la localidad las lluvias extraordinarias que afectaban al casco urbano. Hoy las viviendas no corren riesgos de inundaciones ni las calles se verán anegadas ante precipitaciones importantes”.

“La planificación que se realizó desde la comuna apunta al desarrollo urbanístico hacia el sector sur de la localidad, donde se han instalado las nuevas viviendas y están iniciados espacios verdes y recreativos con visión de futuro”.

“Queda a la vista de cualquiera, que nada se improvisa en Lonquimay, existe un proyecto de altimetría y estudios pluviales fundamentales para acompañar el crecimiento urbanístico, que da lugar a la implantación de cualquier construcción que se haga sin ningún inconveniente”.

“Las obras que realizó el Gobierno provincial de iluminación en el acceso a la localidad y cruces de rutas es un impacto positivo para los vecinos, aportan en su seguridad vial”.

“En Lonquimay queda sentado el esfuerzo y la presencia de los Gobiernos provinciales y municipales que trabajan de manera coordinada, pero además se observa cómo capitales privados, se hacen presente porque la localidad cuenta con servicios y proyecciones interesantes para quienes buscan desarrollarse. La presencia del Estado da una cuota de confianza a los privados para decir, nosotros también estamos presentes porque queremos acompañar y compartir el esfuerzo. Las extensiones de los servicios de luz, gas y saneamiento, además del tema de accesibilidad con rutas iluminadas, son motivos para decir, vale la pena instalarnos acá”, sostuvo el ministro Julio Rojo.

El intendente Manuel Feito, mostró su satisfacción por las obras públicas que se ejecutan de manera ininterrumpida en la localidad, la presencia y colaboración del Gobierno provincial a quien le reconoce que “lo que hace un tiempo veíamos como sueños, como proyectos, hoy ya caminamos sobre ellos, como es la obra de la plaza deportiva que está tomando forma y muy próxima a verse levantada el área central donde se desarrollarán las actividades principales”.

“Otras de las obras que tiene importantes avances y visitamos hoy, es la del Centro de Desarrollo Infantil, que lleva un gran nivel de ejecución y en unos cuatro meses se estima estará terminado para poder planear un 2024, donde se empiece a prestar un servicio para los pequeños de este lugar y su familia”.

Feito resumió en la palabra “felicidad” la etapa que se vive desde el municipio y sostuvo, “a partir de esta realidad, estamos pensando y diseñando algunos proyectos futuros, que llevaremos adelante con el Ministerio de Obras Públicas”.

“Tenemos un gran anhelo con los lonquimayenses, se lo comunicamos a nuestro gobernador Sergio Ziliotto, el de poder renovar nuestra plaza central y estamos a la espera de su respuesta que seguramente será positiva”.

“Las inversiones que realizó el Gobierno de la Provincia para infraestructuras pluviales, cordón cuneta, ensanchamiento de canales y otras que suman a las cuestiones de saneamiento han derivado en beneficios para los vecinos”.

“En cuanto a las viviendas estamos próximos a la entrega de 20 casas sociales, ubicadas en el barrio sur de Lonquimay, estamos atravesando un buen momento y es lindo este rol que nos toca cumplir porque viene colmado de acciones de acompañamiento y soluciones para quienes habitan este pueblo”.

Por otro lado, de forma paralela a la fuerte inversión estatal a través de la obra pública, “han llegado inversiones de sectores privados que hacen muy bien porque se generan puestos de trabajo genuinos. Una gran proyección le dará la instalación de la fábrica de whisky que tiene una mirada ambiciosa en cuanto a tecnología, capacidad y producción. Los productos elaborados tienen como perspectivas ganar importantes mercados que trascienden los límites nacionales. Este emprendimiento está en manos de Carlos Souto, un empresario de la zona que tiene una muy reconocida trayectoria y eligió a nuestro pueblo para llevarlo adelante”, finalizó Feito.

