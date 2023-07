Llegan las instancias provinciales de los Juegos Culturales Evita al MEDASUR

Adriana Maggio, al frente del organismo, invitó a acercarse estos días al Centro Cultural donde “compartiremos hermosos momentos junto a jóvenes y personas mayores de toda la provincia que participan en estos juegos. Señaló además que “agradecemos a todos, todas los que organizaron, participaron y coordinaron las instancias zonales con tanto entusiasmo y esmero; intendentes, docentes, coordinadores, referentes de Cultura y muy especialmente a las sedes donde se desarrollaron los zonales: Quetrequen, Coronel Hilario Lagos, Caleufú, Catriló, General Pico, Luan Toro, Santa Rosa, Jacinto Arauz y 25 de Mayo, donde confluyeron participantes de todas las localidades de acuerdo las 10 regiones que integran nuestra provincia”.

Extendió su agradecimiento a los jurados que intervinieron en estas sedes de zonales, artistas reconocidos de diversas disciplinas y al equipo de Cultura que acompañó siempre.

Los seleccionados en las instancias zonales participarán en la final provincial que se desarrollará en el Centro Cultural MEDASUR de Santa Rosa a partir de las 10 horas en las siguientes fechas:

El lunes 3 de julio alrededor de 70 personas mayores de distintos puntos de la Provincia participarán en cuento, poesía, fotografía, pintura/dibujo, canto solista, danza pareja y teatro unipersonal.

El jueves 6 y viernes7 de julio se reunirán más de 200 jóvenes de entre 12 y 18 años que participarán en diversas disciplinas. Ese mismo jueves también llegarán los chicos y chicas Sub 15, los de conjunto musical (categoría única ), danza individual (categoría única), e historieta (categoría única). Sub 15 incluye cuento, poesía, fotografía, pintura/dibujo, videominuto, canto solista, freestyle, danza pareja. Mientras que el viernes participarán adolescentes de la categoría Sub 18, más personas con discapacidad (categoría única), más teatro unipersonal (categoría única) y teatro grupal (categoría única). Sub 18 incluye cuento, poesía, fotografía, pintura/dibujo, videominuto, canto solista, freestyle y danza pareja. Personas con discapacidad incluye fotografía y teatro unipersonal.