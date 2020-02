Ley Micaela: el gobernador Ziliotto presente en la primera capacitación a funcionarios de la Administración Pública Provincial

Cada autoridad deberá designar a por lo menos dos personas que luego integrarán un equipo de orientación, que será instruido por el equipo de la Secretaría de la Mujer, para luego –el mismo equipo orientador- lleve a cabo capacitaciones presenciales al resto del personal de la cartera u organismo al que pertenezca.El mandatario pampeano, Sergio Ziliotto y la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, brindaron su perspectiva respecto a la temática de género y ambos coincidieron en la importancia de que la misma atraviese todas las áreas de Gobierno.En ese contexto el gobernador resaltó el valor del respeto por todas las personas, sin diferenciación de género “deconstruirse es un proceso permanente, es una concepción de vida basada en el respeto. Son valores que uno trae desde la familia, que implican respetar al que está al lado, más allá del sexo que tenga. Les doy un ejemplo: con mi señora caminamos siempre uno al lado del otro, ninguno va adelante del otro. Así hemos construido más de 30 años juntos. En la cuestión política se trata de reconocer las condiciones de todos los funcionarios, más allá del género. Es una cuestión de respeto y de trabajo en conjunto. Yo tengo reuniones de trabajo con los ministros hasta con el subdirector/ra, porque es necesaria la opinión de todas y todos. Cuando hablo de equipo de trabajo, hablo de todos los funcionarios y funcionarias”, consideró.En ese sentido, enfatizó sobre la necesidad de revisar los procesos a partir de datos fehacientes “en esta gestión se han duplicado la cantidad de mujeres que están en lugares de definiciones diarias. El 42,8 % de los funcionarios públicos de Gobierno son mujeres. Nos falta llegar al 50% como mínimo, pero bueno son procesos. Creo que esta capacitación va a fortalecer la conciencia en cuanto a que todos somos iguales. Es una concepción que implica procesos que hay que fortalecerlos y dar el ejemplo”.Pos su parte la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, se dirigió a los ministros, subsecretarios, directores y autoridades presentes. Destacó la necesidad de generar empatía en las decisiones que toman a diario los funcionarios “muchas veces se piensa que -por ejemplo- desde el Ministerio de Hacienda o desde el de Obras Públicas, nada tiene que ver con la perspectiva de género. Sin embargo todo tiene que ver con todo. Nosotros trabajamos en un marco que pretende generar igualdad, empatía, sororidad, que permita entender a la otra persona -sea varón o mujer-, cuando está padeciendo una situación de abuso, ya sea laboral o en su vida personal. Con esto tiene que ver la capacitación sobre la Ley Micaela. Tenemos que estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, en la vida diaria, en nuestro trabajo, con nuestros hijos en las escuelas. Es una práctica diaria poder mirar a la otra persona y poder entender lo que le está pasando”, señaló, entre otras cosas.Agregó que “este es un gran paso para toda la Provincia, hoy empezamos con la primera línea del Gobierno (con las autoridades) y pretendemos generar la empatía necesaria con las autoridades de los distintos gabinetes a la hora de tomar decisiones y que éstas sean con perspectiva de género. La Pampa tiene su propio temario, si bien seguimos los lineamientos de la Ley nacional, también tenemos legislación de avanzada con respecto a otras provincias. Nosotros trabajamos sobre la realidad de La Pampa. Es una deconstrucción que estamos haciendo todos los organismos del Estado. Creo que en el área económica necesitamos acentuar la perspectiva de género, en Educación reafirmarla y en el Poder Judicial, insistir en cambiar la mirada de los fallos. Hoy es un tema que tenemos que discutir y corregir para cambiar la mirada cultural, creo que estamos frente a un momento histórico”, sintetizó.En ese contexto confirmó que la semana que viene llegarán a La Pampa autoridades nacionales para trabajar en el nuevo plan para erradicar la violencia “queremos que tomen a La Pampa como lugar de referencia, creo que es un avance ante el destrato que tuvimos en la gestión anterior a cargo de (Mauricio) Macri”, expresó.

Apertura del período legislativo

El primer mandatario provincial, ante los medios presentes, respondió consultas y una de ellas tuvo que ver con el perfil del próximo discurso en la apertura del período legislativo del cual -si bien no adelantó detalles- precisó “vamos a mostrarle a la sociedad lo que estamos haciendo, hay mucho que estamos poniendo en marcha. Pudimos planificar mucho trabajo en estos 80 días de Gobierno y lo vamos a poner a consideración de la sociedad. También de los diputados porque gran parte de ello, amerita ser transformado en política de Estado y que tenga tratamiento legislativo”.

El gobernador se refirió además al encuentro con el ex mandatario, Carlos Verna, sintetizando al respecto que “Carlos adelantó la visita porque el domingo en la apertura de sesiones legislativas no va a poder esta presente, ya que viajará a Buenos Aires para continuar con sus controles de rutina. Hablamos de política, hablamos permanentemente de muchos temas y de cuestiones estratégicas para avanzar con el Gobierno. Tengo la posibilidad de contar con el acompañamiento de los últimos tres gobernadores de La Pampa. Todos inteligentes y con mucho peso, no puedo desaprovecharlos. Siempre es bueno escuchar, sobre todo una visión de él (por Verna), estando fuera del Gobierno. Es importante para nosotros, ponernos del otro lado. Creo que ese es el gran desafío. Cuando pensamos la política pública, tenemos que ponernos en el lugar del ciudadano que la va a recibir y ver si es lo que corresponde, siempre a partir del sentido común”.

Administración de los recursos hídricos pampeanos

Sobre la administración de los recursos hídricos en La Pampa y la posibilidad de que se resuelva la problemática sostuvo, “están dadas todas las condiciones para que la administración de los recursos hídricos sean en base a la legislación vigente y a los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Es lo que necesitamos los pampeanos, que haya ecuanimidad que no haya definiciones por amiguismo. Tampoco queremos protección. Queremos que se aplique la ley, que es lo que corresponde. Con el gobernador de Mendoza solo estuve charlando en la asunción del presidente Alberto Fernández, ya que en la reunión que teníamos con el presidente días atrás no fue”, concluyó.

Ley Micaela

La adhesión de la provincia de La Pampa a la ley nacional denominada Ley Micaela, fue aprobada por la Legislatura pampeana e implica que a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado, están obligadas a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres.

La Ley Micaela tiene esa denominación en homenaje a Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada en el año 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay.

La normativa indica que los organismos públicos que capaciten a su personal podrán realizar “adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”. Específicamente en el artículo 8 explica: “Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones (…) serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave, dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.