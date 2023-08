Ley de Coparticipación: paridad en el reparto de los fondos públicos

El secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, calificó a la nueva Ley de Coparticipación como “muy buena” y consideró que “lleva más equidad a los pueblos”.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias el funcionario provincial afirmó que, por la cantidad de población “Santa Rosa es la más beneficiada” y aclaró que “no se quitan fondos de la masa actual, sino que se trata de más fondos aportados por el Gobierno provincial”. Apuntó que otra parte de los recursos municipales es la recaudación local y en ese sentido los municipios y Comisiones de Fomento deben prestar mejores servicios con el fin de obtener una mayor recaudación aumentando de esta forma la copartipación.

¿Qué busca el Proyecto de Ley enviado a la Cámara de Diputados?

A mi entender el Proyecto enviado a la Cámara de Diputados lo que hace es buscar un equilibrio. También es lógico que al repartir por población, la más beneficiada será Santa Rosa.-

Creo que la intención del Gobernador es pensar en un desarrollo equitativo de toda la Provincia. La coparticipación es un aporte directo y seguramente no alcanza a la totalidad de las arcas municipales, pero existe otra parte que es la responsabilidad municipal que se debe tener en cuenta como la prestación de mejores servicios y por ende una mejor recaudación lo que conlleva también a la mejora de los índices..

¿Los pueblos pequeños se ven perjudicados con esta nueva Ley?

No, por el contrario, se verán beneficiados de acuerdo a su población ya que se trata de un dinero extra que se agrega a la masa coparticipable. En este sentido con el FOCOCO se corrigieron varios defasajes de los municipios más pequeños. También hay que tener en cuenta que las localidades más chicas tienen otras problemáticas como la lejanía de los sectores más poblados por traslados de salud, educación y acción social entre otras cosas y fundamentalmente dependiendo de la situación agro ganadera que en años como este, con la sequía se han visto notablemente perjudicados, diferente a los grandes centros poblados donde la actividad comercial tiene su influencia.-

¿A su criterio, cuáles son los puntos más importantes del Proyecto?

Se corrige la incidencia de los impuestos tributarios y no tributarios reestableciendo una equidad en la distribución. También hay que tener en cuenta que el dinero es extra, como expresé anteriormente haciendo una gran equidad entre todos.

