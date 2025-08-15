La Pampa será sede de los Juegos de la Araucanía 2025

Los XXXII Juegos e la Araucanía estaban previstos realizarse en Tierra del Fuego desde el 13 al 19 de octubre. Las delegaciones de ambos países se encontraban en plena organización para realizar el viaje, pero sorpresivamente hace 15 días se suspendieron por la crisis económica.A partir de ese momento, La Pampa se ofreció para ser sede de los Juegos Binacionales y contó con el apoyo de las demás provincias, y hoy jueves Chile confirmó la presencia.El subsecretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Ceferino Almudévar, dio la noticia con una publicación a través de las redes sociales. “Estamos en la localidad de Casa de Piedra y queremos confirmar la noticia de hace poquito. Los Juegos de la Araucanía se van a realizar en su totalidad en La Pampa, desde el 7 al 12 de diciembre de 2025. “Esto surge de la imposibilidad de Tierra del Fuego de poder hacerlos y después de mucho debatir, hemos llegado a la decisión con todo el Ente Patagónico del Deporte de hacerlos en nuestra provincia, lo que para nosotros es una enorme alegría”.“Más allá de lo estrictamente deportivo y de este intercambio cultural y geográfico, a La Pampa le va a producir un fuerte impacto económico en rubros relacionados al turismo. Es una inmensa alegría y ahora tenemos que ponernos a trabajar para recibir en el mes de diciembre a las siete regiones chilenas y a las seis provincias argentinas”.

Comunicado oficial

El Concejo General de la Araucanía emitió un comunicado que ratificó la decisión anunciada por Almudevar: “El Consejo General de los Juegos Binacionales de la Araucanía, tiene el agrado de informar, que de manera unánime, ha aprobado el cambio de sede de la versión XXXII de los Juegos de la Araucanía, siendo la nueva sede la provincia de La Pampa. Informamos además el Consejo General de los Juegos Binacionales de la Araucanía, ha acordado que este evento deportivo se realizará desde el 6 al 12 de diciembre de 2025”.

Más adelante, hubo un reconocimiento a La Pampa por su colaboración: “Como Consejo Federal, agradecemos enormemente el esfuerzo realizado por cada una de las regiones chilenas y provincias argentinas, y de forma especial, agradecemos a las autoridades de la provincia de La Pampa , que nos recibirán y permitirán la realización de estos juegos, que tienen por objeto, seguir fortaleciendo los lazos de amistad y hermandad de nuestros países a través del deporte”.