La Pampa busca fortalecer “el trabajo de base” en el deporte

La instalación del coronavirus en todo el mundo modificó las estrategias, planificaciones, programas, etc. y generó un impacto fuerte en el deporte, el cual tuvo que adecuarse a normas y situaciones que no estaban previstas. “Pero el fin de las restricciones empezó a vislumbrar un trabajo sobre nuevas ideas deportivas, y esas planificaciones tienen ahora el objetivo de volver a la acción con políticas para el desarrollo y crecimiento deportivo en todos sus estamentos, de esta ´nueva normalidad´”.La Pampa ya se encuentra con un pie en una edición especial de los Juegos de la Araucanía 2021, un evento que no contará con la participación de los deportistas chilenos y tendrá como sedes seis ciudades de la Patagonia argentina.Ceferino Almudevar habló con la Agencia Provincial de Noticias y destacó el trabajo organizativo que se realizó desde la Dirección de Políticas Deportivas a cargo de Fernando Porlay. “Se incorporó al entrenador nacional José Luis Weigandt, que es el que coordina la logística de todos los seleccionados pampeanos que van a participar de La Araucanía. En esta edición serán nacionales, ya que a raíz de la pandemia, Chile no quiso organizarlo y para no perder el espíritu de los Juegos, hicimos una versión nacional con las seis provincias argentinas. Será algo similar a lo que son los EPADE, pero con edades mayores y se determinaron seis sedes en toda la Patagonia que recibirán a todos los deportistas. Hacer esto insume una logística tremenda, porque tenemos que sacar seleccionados de Usuhaia hasta Viedma, el vóley va a Tierra del Fuego y tomamos la decisión de que vayan en avión, porque es un viaje muy largo y hacerlo por tierra requiere gestiones administrativas que lleva mucho tiempo. El resto son colectivos que van a Río Gallegos, Rawson, Neuquén, Puerto Madryn y Viedma. Desde este sábado empiezan a salir las delegaciones y lleva una logística importante por la documentación”, contó.Además, informó que los deportistas tendrán que estar vacunados contra la COVID-19. “Aquellos que no lo estén, tienen que llevar el resultados negativo de un test rápido de las últimas 48 horas. Estamos en todos esos trámites, ya charlamos con los cuerpos técnicos de todos los deportes y bajamos líneas con lo que pensamos”, afirmó.En cuanto a lo deportivo, “si bien es por los puntos y queremos ganar, no ponemos énfasis en el resultado deportivo. Queremos generar un sistema de organización que seguramente nos traerá excelentes resultados de aquí en adelante, y que este sistema sea el que utilicemos durante los años que me toque gestionar. Ojalá quede implementado porque es muy interesante. Hemos sumado un profesor que hace coaching para todos los seleccionados, llevamos nuestros equipos de kinesiólogos, psicólogos, estamos trabajando seriamente y nos hemos organizado, que era lo que más nos faltaba”, remarcó.

Juegos EPADE

El funcionario provincial explicó que una vez finalizados los Juegos de la Araucanía, La Pampa será sede de los Juegos EPADE, a partir del 5 de diciembre.

“Tenemos los EPADE en La Pampa, con seis sedes, Santa Rosa, General Acha, Ataliva Roca, Macachín, Eduardo Castex y General Pico, y estamos trabajando organizadamente. Muchos deportistas EPADE van ahora a Araucanía pensando en foguearse. Es importante el trabajo de logística que estamos haciendo con los municipios, alojamiento, comida, actos inaugurales, mascotas, premiaciones, y poner en valor los campos de juegos donde se desarrollan los eventos deportivos”, comentó.

“El 5 de diciembre empezaremos a recibir a las delegaciones provinciales, estamos pensando un acto inaugural en el anfiteatro. La Pampa siempre es buena anfitriona, también estamos poniendo mucho énfasis en la alimentación que es un pilar fundamental para que los chicos la pasen bien”, agregó.

Almudevar se refirió a que los detalles finales para los Juegos EPADE quedarán definidos al regreso de La Araucanía. “Es verdad que estos Juegos siempre están diseñados para mayo y lo tuvimos que pasar para esta época del año. Creo que lo hicimos con buen tino, porque pensábamos que sanitariamente íbamos a estar bien, y así pasó”, marcó.

Apoyo al deporte

Almudevar destacó que La Pampa “apuesta mucho” al trabajo en el deporte base, “donde todos están en igualdad de condiciones al momento de empezar sus primeros pasos. Obviamente, ese deporte va mutando y empieza a tener representatividad a través de los clubes, a formar la pirámide donde aquellos que tienen mejores rendimientos van por dentro, y los que no, van quedando fuera de la pirámide. En La Pampa trabajamos mucho para los que van quedando afuera, generar espacios de participación para que puedan hacer también deporte”, comentó.

En ese sentido, una de las aristas que remarcó fue el desarrollo deportivo de la Provincia. “La Pampa tienen que tener equipos en la elite deportiva nacional, y a partir del año pasado hicimos una metodología de apoyo a los equipos que participan de competencias federativas. Esto va a seguir y se va ir “aggiornando”, vamos a buscar la posibilidad de seguir apoyando a los equipos pampeanos que también son una vidriera para nuestros jóvenes”, afirmó.

Por último, destacó el trabajo institucional que vienen realizando la mayoría de los deportes. “Estamos muy contentos con el tenis, se refundó la Federación después de 18 años, con los resultados del vóley, el hockey, La Pampa tienen condiciones para que los deportistas se puedan desarrollar de buena manera. Hoy en la elite tenemos muchísimos deportistas, futbolistas, basquetbolistas, del vóley, atletas, nadadores, ese es el resultado del trabajo de base que se hace en la Provincia”, cerró.